ЕС ввел санкции против 15 россиян, причастных к пыткам украинских пленных

Совет Европейского Союза принял решение ввести санкции против 15 граждан россии и одного учреждения, ответственных за серьезные нарушения прав человека в отношении украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц на временно оккупированных территориях Украины и в россии.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

11 июля 2026, 13:44 ГУР установило еще двоих россиян, причастных к пыткам украинских военнопленных Следствие установило личности врача колонии и российского осужденного, которые принимали участие в систематических издевательствах над украинскими военнопленными.

Среди лиц, против которых ввели санкции, – Дмитрий Неелов, первый заместитель начальника Оленевской колонии в Донецкой области. В ЕС заявили, что он причастен к пыткам, избиениям и унижению украинских военнопленных и гражданских лиц. Также его считают ответственным за массовую гибель украинских пленных в Оленевке в июле 2022 года из-за намеренного затягивания эвакуации раненых после российской атаки.

Также санкции введены против Алексея Хавецкого – начальника службы безопасности исправительной колонии №7 в городе Пакино в россии. По данным ЕС, под его руководством украинских пленных подвергали систематическим издевательствам, в частности ударам током, намеренному голоданию, сексуальному насилию и унижениям.

В санкционный список также внесли сотрудника ФСБ Яна Заневского, которого обвиняют в незаконных задержаниях и пытках гражданских лиц на оккупированных территориях Украины, в частности в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Отдельно ЕС ввел санкции против следственного изолятора №2 в Таганроге (СИЗО-2), где удерживали украинских военнопленных и гражданских лиц, среди которых журналисты и женщины. В Евросоюзе заявили, что в учреждении применяли систематические пытки, которые, в частности, привели к смерти украинской журналистки Виктории Рощиной после года заключения.

Кроме того, еще семерых человек внесли в другой санкционный режим ЕС, направленный против нарушителей прав человека в россии. Среди них – руководство колонии №10 в поселке Ударный, в частности начальник учреждения Александр Гнутов, его пять заместителей и руководительница медицинской части колонии Галина Мокшанова.

По данным ЕС, в колонии №10 удерживали сотни украинских военнопленных и гражданских лиц, которых захватили на оккупированных территориях. Бывшие заключенные сообщали о пытках, ударах током, избиениях, сексуальном насилии, имитации казней, принудительном пребывании в болезненных позах и непредоставлении медицинской помощи.

Все лица и учреждения, внесенные в санкционные списки, подлежат замораживанию активов. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, для физических лиц действует запрет на въезд и транзит через территорию Евросоюза.

Напомним, накануне украинские правоохранители установили личности еще двух россиян, которых подозревают в причастности к пыткам украинских военнопленных в колонии №7 во Владимирской области рф. Речь идет о враче Вячеславе Черданцеве по прозвищу «Коновал» и осужденном Ярославе Кириллове.

Сообщалось, что 13 июля министры иностранных дел стран Европейского Союза не смогли достичь согласия по поводу 21-го пакета санкций против россии.

Как известно, 21-й пакет санкций против россии был представлен 9 июня. Теперь его должны рассмотреть и утвердить все государства-члены ЕС.

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