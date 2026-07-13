СБУ подвела итоги недели дальнобойных ударов: какие стратегические объекты рф удалось поразить

Служба безопасности Украины подвела итоги прошедшей недели 40-дневной кампании дальнобойных ударов по стратегическим военным и топливно-энергетическим объектам россии. Все операции являются частью утвержденной президентом Украины стратегии по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.

Об этом сообщает СБУ на своей странице в Telegram.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Одной из главных целей стал танкер Blue класса Suezmax, входящий в состав российского «теневого флота». Морской беспилотник Sea Baby поразил судно вблизи временно оккупированной Ялты в исключительной экономической зоне Украины. Несмотря на попытки российской авиации перехватить дрон, он попал в кормовую часть танкера.

В СБУ напомнили, что судно находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за перевозку российской нефти в обход международных ограничений.

В течение недели украинские беспилотники также атаковали ряд важных объектов топливно-энергетической инфраструктуры рф. В частности, не менее восьми ударных дронов поразили нефтеперекачивающую станцию «Черкассы» в Башкортостане – один из ключевых узлов системы «Транснефть – Урал», через который ежегодно транспортируется почти два миллиона тонн нефтепродуктов.

Также под удары попали нефтебазы «Красная заря» в Тверской области и «Ставропольская» в Ставропольском крае, где после атак возникли масштабные пожары. Кроме этого, был поражен резервуар с нефтепродуктами и насосная станция на нефтебазе «ТЭС-Терминал-1» во временно оккупированной Керчи.

СБУ также сообщила об ударах по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу и нефтеперекачивающей станции «Ярославль», которые относятся к крупнейшим объектам нефтяной инфраструктуры рф. Еще одной целью стал нефтеналивной терминал морского порта «Высоцк» в Ленинградской области. В результате атаки были повреждены два нефтеналивных стендера и три резервуара с топливом.

Также пожар вспыхнул на территории НПЗ «Первый завод» в Калужской области после удара украинских беспилотников.

Кроме топливной инфраструктуры, украинские силы атаковали ряд военных целей. Во временно оккупированном Крыму под удар попал аэродром «Гвардейское», где были поражены три ангара с авиационной техникой. Также поврежден зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С2» вблизи Симферополя и мобильная огневая группа оккупантов в Керчи.

В Донецкой области украинские военные нанесли удары по местам дислокации экипажей российских подразделений беспилотных систем в районах Курахово и Гранитного. По данным СБУ, были уничтожены склады с дронами, боевыми частями и наземными станциями управления.

Кроме того, в Сорокино Луганской области поражен склад крупнокалиберных боеприпасов. После атаки на объекте возник масштабный пожар, сопровождавшийся длительной детонацией.

Напомним, бойцы Сил беспилотных систем ВСУ атаковали еще 15 судов российского «теневого флота» в Азовском море в течение ночи 13 июля. За последние же 8 дней СБС поразили более 100 кораблей рф.

Ранее в Силах беспилотных систем заявляли о массированном ударе по ключевому объекту магистральной электросети ПС 330 кВ «Симферопольская» в оккупированном Крыму.

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