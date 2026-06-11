Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Краснодарском крае россии

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным, логистическим и промышленным объектам россии, в частности, по нефтеперерабатывающему заводу «Афипский» в Краснодарском крае рф.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По информации военных, на территории предприятия возник пожар. Отмечается, что «Афипский» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге россии с годовой мощностью переработки 6,25 млн тонн нефти.

Отдельно Генштаб сообщил о поражении ряда пунктов управления российских войск в районах Давидовского, Новознаменки, Бахмута, Селидового и Покровска. Под удар также попал пункт управления враждебными БПЛА возле Новоандреевки Донецкой области.

А в Луганской области в районе Довжанска было поражено место сосредоточения подразделения российских беспилотников, а вблизи Авдеевки мастерскую по производству и ремонту БПЛА.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение текущего года Силы обороны Украины поразили 15 российских НПЗ, выведя из строя почти 40% мощностей первичной переработки нефти и спровоцировав кризис на рынке топлива в рф.

Также сообщалось, что в мае российские власти выплатили нефтепереработчикам рекордные за два года 204,3 млрд рублей (около $2,8 млрд) компенсаций, что сильно ударило по нефтегазовым доходам госбюджета рф.

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