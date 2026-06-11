Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Краснодарском крае россии

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным, логистическим и промышленным объектам россии, в частности, по нефтеперерабатывающему заводу «Афипский» в Краснодарском крае рф.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
По информации военных, на территории предприятия возник пожар. Отмечается, что «Афипский» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге россии с годовой мощностью переработки 6,25 млн тонн нефти.
Отдельно Генштаб сообщил о поражении ряда пунктов управления российских войск в районах Давидовского, Новознаменки, Бахмута, Селидового и Покровска. Под удар также попал пункт управления враждебными БПЛА возле Новоандреевки Донецкой области.
А в Луганской области в районе Довжанска было поражено место сосредоточения подразделения российских беспилотников, а вблизи Авдеевки мастерскую по производству и ремонту БПЛА.
Напомним, ранее сообщалось, что в течение текущего года Силы обороны Украины поразили 15 российских НПЗ, выведя из строя почти 40% мощностей первичной переработки нефти и спровоцировав кризис на рынке топлива в рф.
Также сообщалось, что в мае российские власти выплатили нефтепереработчикам рекордные за два года 204,3 млрд рублей (около $2,8 млрд) компенсаций, что сильно ударило по нефтегазовым доходам госбюджета рф.
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