СБС поразили ключевую электроподстанцию оккупантов в Крыму

Бойцы Сил беспилотных систем нанесли массированный результативный удар по ключевому объекту магистральной электросети ПС 330 кВ «Симферопольская» в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди в своем Телеграм-канале.

За его данными, это уже 38-й пораженный энергоузел в оккупированном Крыму и на других ВОТ юга Украины с 1 по 6 июля.

«Крымский рубильник устал. Оккупанты Крыма признали блэкаут всех городов и районов «ЮБК» и в Симферополе», – написал Бровди.

29 июня 2026, 17:09 Крымский капкан: как путин будет искать выход из ловушки ВСУ Украина системно разрушает логистику, энергетику и военную инфраструктуру оккупированного Крыма, превращая полуостров из сакрального символа путинского режима в его главную политическую и военную ловушку.

Командующий СБС отметил, что операцию выполняли подразделение 1-го Отдельного центра беспилотных систем, бойцы 9-го батальона «Кайрос» и специалисты из 412-го батальона «Немезис» и «Феникс».

«Хробачня, конечно, вы еще не в финале, это только начало деоккупации. Каскадный обвал энергосистемы полуострова объявите позже. Электричества и связи тогда уже не будет, поэтому почтовыми голубями воспользуетесь. Расплата будет долгой и болезненной», – написал Бровди.

Как известно, ПС 330 кВ «Симферопольская» – это одна из ключевых магистральных узловых электроподстанций в оккупированном Крыму, через которую осуществляется передача и распределение электроэнергии.

Кроме этого, СБС ночью поразили в Азовском море два танкера с бензином для Крыма.

Напомним, 6 июля временно оккупированный Крым подвергся масштабной атаке беспилотников. На фоне взрывов в нескольких городах полуострова произошли перебои с электроснабжением, а местные жители сообщают о пожарах и новых ударах по объектам инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины атаковали военный аэродром «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму. Эта операция имела целью ослабить наступательные возможности российских оккупационных войск.

Ранее бойцы Сил беспилотных систем ВС Украины поразили 12 электроподстанций и одну газораспределительную станцию на временно оккупированных территориях в течение 48 часов.

Также ударные дроны СБУ в очередной раз отработали по ангарам аэродрома «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму и поразили российские истребители на аэродроме «Саки».

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