В ЕС отреагировали на обновление украинского правительства

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала перезагрузку украинского правительства, подчеркнув, что формирование Кабинета министров является внутренним делом Украины.

Об этом она заявила 13 июля перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

По словам Каллас, для Европейского Союза важно сохранять эффективное взаимодействие с украинскими властями независимо от кадровых изменений.

«Конечно, формирование правительства – это внутреннее политическое дело каждого. Для нас, конечно, важно иметь наших собеседников, чтобы мы могли продолжать работу», – сказала она.

В то же время глава европейской дипломатии подчеркнула, что изменения в правительстве не должны повлиять на продолжение реформ, которые являются необходимым условием для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

«Потому что мы также хотим продвигать повестку дня расширения, и поэтому нам также нужно видеть, что Украина проводит реформы со своей стороны», – подчеркнула Каллас.

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.

После встречи с президентом премьер-министр Свириденко подтвердила, что покидает пост. По информации источника «Украинской правды», окончательное решение относительно нового премьер-министра еще не принято. Сейчас во власти рассматривают четырех возможных кандидатов.

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