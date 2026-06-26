Новый транш МВФ для Украины: Свириденко рассказала, когда ожидать и назвала сумму

Международный валютный фонд соберет заседание, чтобы утвердить следующий транш для Украины. Ожидается, что Совет директоров рассмотрит этот вопрос до середины июля.

Об этом 26 июня сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по результатам встречи с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Кацем.

Также Свириденко сообщила, что МВФ должен выделить Украине 690 миллионов долларов.

22 апреля 2026, 18:17 Действительно ли МВФ требует повышения налогов и как правительство пытается найти баланс «Слово и дело» рассказывает о том, какие требования предъявляет МВФ к Украине и как правительство пытается их выполнить.

«Обсудили с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Кацем результаты первого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF). В ходе встречи также согласовали следующие этапы сотрудничества. Совместная задача – использовать сохраненную макрофинансовую стабильность в стране как основу для привлечения частных инвестиций, развития бизнеса и масштабного восстановления Украины», – сообщила премьер.

Кроме этого, по её словам, стороны обсудили подготовку к следующим пересмотрам программы и реализацию структурных реформ.

Юлия Свириденко подчеркнула важность сотрудничества с МВФ и заявила, что реформы, которые внедряет Украина, позволят укрепить финансовую устойчивость государства и создать условия для дальнейшего экономического роста.

Напомним, 25 июня Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 3,2 миллиарда евро из пакета кредитной поддержки на 90 миллиардов евро. Средства в рамках этой масштабной помощи ЕС планируют направить прежде всего на поддержку армии, социальные нужды и развитие оборонного производства, в частности дронов и систем РЭБ.

Также мы сообщали, что Международный валютный фонд и украинское правительство достигли договоренности на уровне экспертов о пересмотре программы EFF.

Как известно, первый транш помощи от Фонда объемом 1,5 млрд долларов Украина получила еще в марте. Однако дальнейшее финансирование привязано к выполнению ряда реформ Украиной.

Кроме этого, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла, что в рамках конференции по восстановлению (Ukraine Recovery Conference) в Гданьске Украина подпишет 160 соглашений с партнерами более чем на 10 миллиардов евро.

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