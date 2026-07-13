Операторы СБС поразили еще 15 судов «теневого флота» россии

Бойцы Сил беспилотных систем ВСУ атаковали еще 15 судов российского «теневого флота» в Азовском море в течение ночи 13 июля. За последние же 8 дней СБС поразили более 100 кораблей рф.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди в Телеграм-канале.

«15 за ночь. 105 судов за 8 суток отработано «Птицами СБС». Операция «МоЛоЧКа» будет продолжаться до занесения «теневого флота» рф в Красную книгу Азовского моря. Сейчас – 105 желтых и красных карточек, четвертьфиналы проведены», – иронично похвастался успехами Бровди.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

По предварительным данным командующего СБС, украинские военные попали по 7 танкерам, 5 сухогрузам, 1 парому и 2 буксирам.

«Инфраструктура полуострова получает жало каждую ночь, движение по проливу прекращено, выгрузка ограничена до минимума», – добавил Бровди.

Также он сообщил о поражении в Крыму и на остальных временно оккупированных территориях 9 энергоузлов-подстанций различной мощности. Второй раз за 48 часов отработано по стратегическому Пункту перетока электричества энергомоста «Кубань-Крым» из рф «Крым».

Кроме этого, Силы обороны уничтожили пусковую установку С-400 «Триумф», ЗРК «Тор» и два комплекса РЛС оккупантов.

«За прошедшие сутки «Птицами СБС» в тактической глубине всего фронта отработано 1725 целей», – добавил командующий Сил беспилотных систем.

Напомним, бойцы Сил беспилотных систем в течение последних пяти дней поразили 48 танкеров «теневого флота» рф. В частности, в ночь на 10 июля было отработано 13 судов на подходах к Крыму.

Также командующий СБС обнародовал видео поражения российских судов в акватории Азовского моря, которое, по его словам, было снято во время ночной операции 12 июля.

А ранее в Силах беспилотных систем заявляли о массированном ударе по ключевому объекту магистральной электросети ПС 330 кВ «Симферопольская» в оккупированном Крыму.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.