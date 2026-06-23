Путин приказал правительству минимизировать последствия атак ВСУ

Кремлевский диктатор владимир путин заявил, что Украина пытается сорвать туристический сезон в россии, и дал задание правительству «свести к нулю» последствия от ударов по энергоресурсам.
Об этом он сообщил 23 июня во время совещания с чиновниками, пишет российское издание «РБК».
По словам диктатора, Украина якобы хочет с помощью атак «повлиять на энергоресурсы и сорвать туристический сезон в рф».
«Киев пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо нам по разным каналам и говорят», – сказал он.
Путин объяснил своим министрам, что удары Сил обороны Украины по объектам рф будто бы связаны с неудачами на фронте, поэтому «это все и происходит».
В то же время он призвал всех чиновников принять дополнительные меры и «свести к нулю» последствия от атак Украины на инфраструктуру.
«Прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах министерства обороны, других силовых ведомств», – сказал он.
Напомним, в ночь на 23 июня временно оккупированный Крым оказался под атакой БПЛА. Взрывы слышали в Керчи, Феодосии, Джанкое. Был поражен порт «Кавказ», а вдоль Арабатской стрелки возникли пожары.
В Силах беспилотных систем в свою очередь заявили, что операторы отработали минимум 60 целей только уровня middle strike.
Предыдущая же массовая атака на Крым произошла в ночь на 21 июня. Тогда возник пожар в районе морского порта и топливного терминала.
Тем временем во временно оккупированном Крыму на автозаправочных станциях полностью прекратили отпуск топлива для населения и бизнеса.
А с 22 июня во временно оккупированном Крыму самопровозглашенные власти объявили, что останавливают работу всех детских лагерей.
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