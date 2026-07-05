Польша прекратила оплачивать жилье для большинства украинских беженцев: кого коснулись изменения

С 1 июля в Польше вступили в силу новые правила поддержки украинских беженцев. Государство прекратило финансировать проживание большинства граждан Украины в центрах коллективного размещения. Нововведения коснулись около 11 тысяч человек, почти половина из которых – дети.

Об этом сообщает TVN24.

28 апреля 2026, 16:31 Возможные выплаты украинским беженцам в странах Европы в 2026 году Помощь украинским беженцам в разных странах мира. Размер выплат – на инфографике Слово и дело.

Изменения стали очередным этапом пересмотра системы помощи украинским беженцам. Первые ограничения были введены еще 5 марта, когда в Польше вступил в силу закон, сокративший часть социальных выплат.

Отныне право на бесплатное проживание потеряли даже некоторые представители уязвимых категорий. В частности, государственную поддержку больше не будут получать матери с детьми в возрасте от одного года, а также пенсионеры, которые уже получают польскую пенсию, даже если ее размер является минимальным.

В Министерстве внутренних дел и администрации Польши объяснили решение тем, что значительная часть украинцев уже трудоустроилась, поэтому потребность в специальной программе поддержки постепенно уменьшается.

В то же время бесплатное проживание и дальше будут гарантировать людям с инвалидностью, беременным женщинам, а также пенсионерам, которые не получают польских социальных выплат и не имеют родственников в стране.

Руководители центров коллективного размещения прогнозируют, что из-за новых правил около 40% их жителей будут вынуждены покинуть временное жилье. Наиболее сложная ситуация, по их словам, может возникнуть у работающих женщин, которые получают минимальную заработную плату и не могут самостоятельно арендовать жилье.

Омбудсмен Польши Марцин Вёнчек уже обратился в Министерство семьи, труда и социальной политики с предостережением относительно возможного роста бездомности среди наиболее уязвимых категорий беженцев. В ведомстве заявили, что каждый сложный случай будет рассматриваться индивидуально, а органам местного самоуправления рекомендовали оказывать дополнительную финансовую поддержку семьям, потерявшим право на бесплатное проживание.

Напомним, Варшава активно пересматривает правила пребывания для граждан Украины. В частности, польские власти поддерживают инициативу по лишению украинских мужчин призывного возраста статуса временной защиты на территории всего Евросоюза.

В то же время для других категорий беженцев в Польше действуют новые правила легализации, а граждане Украины, имеющие статус PESEL UKR, отныне получили право подавать документы на оформление вида на жительство в Польше сроком до трех лет.

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