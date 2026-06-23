Скандал с орденом Зеленского: один из польских политиков вернул награды Украине

Вице-маршалок Сената Польши Михал Каминский объявил о решении отказаться от двух государственных наград, полученных от Украины.

Об этом сообщает издание 300Polityka.

22 июня 2026, 17:25 Высшие госнаграды Украины и Польши: кому их присуждают и за какие заслуги Звание Героя Украины и Орден Белого Орла. Что известно о высших государственных наградах Украины и Польши – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, заместитель спикера польского Сената принял соответствующее решение из-за «действий и заявлений президента Владимира Зеленского, получивших поддержку большинства украинской политической элиты».

В частности, Каминский подчеркнул «неготовность органов власти Украины осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши».

Также указывается, что Каминского задели аналогичные решения других чиновников, которые начали отказываться от польских наград.

Согласно словам парламентария, он принимал награды от Украины в знак признания его заслуг по развитию партнерства между Украиной и Польшей, а также за авторство первого в истории Европарламента отчета, в котором шла речь о будущем членстве Украины в Евросоюзе.

При этом вице-маршалок утверждает, что Польша якобы «не хочет навязывать никому видение истории».

«Мы поддерживали Украину политически, дипломатически и экономически, последовательно стремясь к ее присутствию в евроатлантических и европейских структурах. Годами мы сознательно ограничивали исторические споры, признавая, что будущее польско-украинских отношений требует ответственности и доброй воли. К сожалению, сегодня трудно избежать впечатления, что эта добрая воля не встретила должной взаимности», – цитирует издание заявление польского политика.

Стоит отметить, что в 2008 году Украина наградила Михала Каминского орденом «За заслуги» III степени.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла на фоне скандала с присвоением подразделению ССО имени Героев УПА.

После этого шага группа украинских высокопоставленных чиновников и политиков объявила, что отказывается от своих польских наград. Об аналогичных решениях сообщили, в частности, глава МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Впоследствии Навроцкий аргументировал лишение Владимира Зеленского Ордена Белого Орла действиями украинского президента, которые, по его мнению, перешли «болевой порог» польского общества.

А сам Зеленский уже заявил, что решение лишить его высшей государственной награды Польши, Ордена Белого Орла может повлечь за собой опасные последствия для украинско-польских отношений.

Накануне в канцелярии польского президента ответили на упреки о том, почему отобранный у Владимира Зеленского орден до сих пор есть у итальянского диктатора Бенито Муссолини, российской императрицы Екатерины II и бывшего канцлера ФРГ и «друга Кремля» Герхарда Шредера.

Также позже в Польше заявили, что украинская сторона якобы отказалась от ранее согласованных контактов между главами государств на фоне скандала.

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