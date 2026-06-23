Скандал с орденом Зеленского: один из польских политиков вернул награды Украине

Вице-маршалок Сената Польши Михал Каминский объявил о решении отказаться от двух государственных наград, полученных от Украины.
Об этом сообщает издание 300Polityka.
Как отмечается, заместитель спикера польского Сената принял соответствующее решение из-за «действий и заявлений президента Владимира Зеленского, получивших поддержку большинства украинской политической элиты».
В частности, Каминский подчеркнул «неготовность органов власти Украины осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши».
Также указывается, что Каминского задели аналогичные решения других чиновников, которые начали отказываться от польских наград.
Согласно словам парламентария, он принимал награды от Украины в знак признания его заслуг по развитию партнерства между Украиной и Польшей, а также за авторство первого в истории Европарламента отчета, в котором шла речь о будущем членстве Украины в Евросоюзе.
При этом вице-маршалок утверждает, что Польша якобы «не хочет навязывать никому видение истории».
«Мы поддерживали Украину политически, дипломатически и экономически, последовательно стремясь к ее присутствию в евроатлантических и европейских структурах. Годами мы сознательно ограничивали исторические споры, признавая, что будущее польско-украинских отношений требует ответственности и доброй воли. К сожалению, сегодня трудно избежать впечатления, что эта добрая воля не встретила должной взаимности», – цитирует издание заявление польского политика.
Стоит отметить, что в 2008 году Украина наградила Михала Каминского орденом «За заслуги» III степени.
Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла на фоне скандала с присвоением подразделению ССО имени Героев УПА.
После этого шага группа украинских высокопоставленных чиновников и политиков объявила, что отказывается от своих польских наград. Об аналогичных решениях сообщили, в частности, глава МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
Впоследствии Навроцкий аргументировал лишение Владимира Зеленского Ордена Белого Орла действиями украинского президента, которые, по его мнению, перешли «болевой порог» польского общества.
А сам Зеленский уже заявил, что решение лишить его высшей государственной награды Польши, Ордена Белого Орла может повлечь за собой опасные последствия для украинско-польских отношений.
Накануне в канцелярии польского президента ответили на упреки о том, почему отобранный у Владимира Зеленского орден до сих пор есть у итальянского диктатора Бенито Муссолини, российской императрицы Екатерины II и бывшего канцлера ФРГ и «друга Кремля» Герхарда Шредера.
Также позже в Польше заявили, что украинская сторона якобы отказалась от ранее согласованных контактов между главами государств на фоне скандала.
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