Москву и Подмосковье атаковали сотни дронов, есть разрушения

В ночь на 13 июля ударные дроны атаковали Москву и Московскую область. Многочисленные взрывы прозвучали над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Подольском, Ступино, Домодедово, Коломной и Солнечногорском.

Об этом пишут мониторинговые паблики, российские Телеграм-каланы и местные власти.

По заявлениям российских чиновников, на Московский регион летело более 350 БПЛА. По большинству из них отработала ПВО оккупантов еще на подступах к городу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

7 июля 2026, 18:58 Самый мощный НПЗ россии остановил работу после атаки украинских дронов – Reuters Омский НПЗ, который является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом россии, приостановил работу после атаки БПЛА.

«50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – говорится в заявлении мэра российской столицы.

Тем временем в сети появились кадры последствий атаки и, вероятно, работы российской противовоздушной обороны.

В частности, взрывы и работу ПВО зафиксировали в Солнечногорске Московской области. Также местные жители публикуют видео с места падения обломков. Сообщается, что в Московской области есть жертвы. Как отмечает канал Exilenova+, это произошло в результате работы российской противовоздушной обороны по БПЛА.

Очевидцы пишут, что обломки беспилотника упали на жилые дома, в результате чего возник пожар. Также в сети появились видео и фото поврежденных многоэтажек.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате атаки погибли три человека, еще пять получили ранения. По его словам, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы якобы обезвредили 81 беспилотник.

Также из-за атаки в Московской области временно приостанавливали работу аэропорты «Домодедово» и «Жуковский». Последний до сих пор работает с перебоями.

Напомним, ночью беспилотники также атаковали Ставропольский край рф. После удара на территории региона второй раз за неделю горит нефтебаза. Местные жители опубликовали в соцсетях видео с мощным пламенем и густым черным дымом. По предварительной информации, огонь охватил резервуары с топливом.

Также Силы обороны накануне провели серию ударов по военным и военно-экономическим объектам россии. Среди пораженных целей – Сызранский нефтеперерабатывающий завод, танкеры, паромы и эшелон с топливом.

Кроме этого, СБС поразили еще 13 танкеров «теневого флота» рф на подходах к Крыму.

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