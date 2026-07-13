Москву и Подмосковье атаковали сотни дронов, есть разрушения

В ночь на 13 июля ударные дроны атаковали Москву и Московскую область. Многочисленные взрывы прозвучали над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Подольском, Ступино, Домодедово, Коломной и Солнечногорском.
Об этом пишут мониторинговые паблики, российские Телеграм-каланы и местные власти.
По заявлениям российских чиновников, на Московский регион летело более 350 БПЛА. По большинству из них отработала ПВО оккупантов еще на подступах к городу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – говорится в заявлении мэра российской столицы.
Тем временем в сети появились кадры последствий атаки и, вероятно, работы российской противовоздушной обороны.
В частности, взрывы и работу ПВО зафиксировали в Солнечногорске Московской области. Также местные жители публикуют видео с места падения обломков. Сообщается, что в Московской области есть жертвы. Как отмечает канал Exilenova+, это произошло в результате работы российской противовоздушной обороны по БПЛА.
Очевидцы пишут, что обломки беспилотника упали на жилые дома, в результате чего возник пожар. Также в сети появились видео и фото поврежденных многоэтажек.
Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате атаки погибли три человека, еще пять получили ранения. По его словам, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы якобы обезвредили 81 беспилотник.
Также из-за атаки в Московской области временно приостанавливали работу аэропорты «Домодедово» и «Жуковский». Последний до сих пор работает с перебоями.
Напомним, ночью беспилотники также атаковали Ставропольский край рф. После удара на территории региона второй раз за неделю горит нефтебаза. Местные жители опубликовали в соцсетях видео с мощным пламенем и густым черным дымом. По предварительной информации, огонь охватил резервуары с топливом.
Также Силы обороны накануне провели серию ударов по военным и военно-экономическим объектам россии. Среди пораженных целей – Сызранский нефтеперерабатывающий завод, танкеры, паромы и эшелон с топливом.
Кроме этого, СБС поразили еще 13 танкеров «теневого флота» рф на подходах к Крыму.
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