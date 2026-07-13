После атаки беспилотников в россии второй раз за неделю горит крупная нефтебаза

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В ночь на 13 июля беспилотники атаковали Ставропольский край рф. Российские власти подтвердили атаку и сообщили о пожаре в промышленной зоне, в то время как местные Telegram-каналы пишут о возгорании нефтебазы в Михайловске.
Фото: Exilenova+

В ночь на 13 июля беспилотники атакували Ставропольский край россии. После удара на территории промышленной зоны в Михайловске второй раз за неделю горит нефтебаза.

Об этом пишут украинские мониторинговые ресурсы Supernova+ и Exilenova+, а также российское медиа ASTRA.

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Местные жители публикуют в соцсетях видео с мощным пламенем и густым черным дымом. По предварительной информации, огонь охватил резервуары с топливом.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров частично подтвердил атаку, сообщив, что в окрестностях Ставрополя силы противовоздушной обороны якобы отражали атаку беспилотников. По его словам, в результате удара произошло возгорание на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа.

В то же время российские Telegram-канали сообщают, что пожар возник именно на нефтебазе в Михайловске.

Предварительно, в результате атаки взорвались несколько резервуаров.

Отметим, что это уже вторая атака на топливную инфраструктуру региона за последние дни. В ночь на 9 июля беспилотники также атакували нафтобазу в хуторе Вязники Ставропольского края, где после взрывов возник пожар.

Напомним, 11 июля и в ночь на 12 июля Силы обороны Украины здійснили низку ударів по военным и военно-экономическим целям в россии. Среди пораженных объектов Сызранский НПЗ, танкеры, паромы, а также эшелон с горючим.

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