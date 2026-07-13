Ночью во время российской атаки в Молдове упал и взорвался БПЛА

В ночь на понедельник, 13 июля, вблизи села Копанка Каушанского района Молдовы упал и взорвался беспилотник. По предварительным данным, речь идет о российском дроне «Герань-2», который нарушил воздушное пространство страны во время атаки рф на Одесскую область.

Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы.

29 марта 2024, 13:44 Воздушное пространство каких стран во время обстрелов Украины нарушали российские ракеты и дроны Российские ракеты и дроны не раз нарушали воздушное пространство Румынии, Польши, Молдовы. Список инцидентов – на инфографике.

По информации ведомства, летающий объект был зафиксирован в 01:03.

«По предварительным данным, летающий объект типа «Герань-2» (Shahed-136) пролетел над воздушным пространством Республики Молдова в результате воздушных атак российской федерации на Одесский регион Украины», – отметили в Минобороны.

На месте взрыва работают специалисты профильных служб, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

В министерстве также призвали граждан не приближаться к подозрительным беспилотникам или их обломкам, не трогать их и не перемещать. В ведомстве подчеркнули, что такие объекты могут содержать взрывные элементы, чувствительные к радиоволнам.

Напомним, в ночь на 8 июня на территории Молдовы были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата после воздушной атаки россии на Украину.

Также в марте в Молдове недалеко от украинской границы упал беспилотник. Опасную находку обнаружили пограничники на юге страны.

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