Рекордная жара в Европе унесла более 10 тысяч жизней

Согласно официальным данным мониторинговой сети EuroMOMO, в странах Европы зафиксировали более 10 тысяч случаев избыточной смертности во время рекордной жары, накрывшей западную часть континента в конце июня.

Об этом сообщает Reuters.

2 июля 2026, 13:24 Раскаленная Европа: температурные рекорды европейских стран в июне Европу охватила вторая за год тепловая волна. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие температурные рекорды зафиксировали в странах континента за июнь.

По информации EuroMOMO, которую поддерживают Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в период с 22 по 28 июня было зарегистрировано 10 650 случаев избыточной смертности. Более 9 тысяч умерших – люди в возрасте 65 лет и старше.

Главный врач Государственного института сывороток Дании Лассе Вестергорд подчеркнул, что такой уровень смертности для этого времени года является аномальным.

«Такой избыток в это время года необычен. Он действительно очень высокий. Трудно объяснить такой высокий уровень избыточной смертности чем-то, кроме экстремальной жары», – заявил он.

Ученые также отмечают, что волна жары в конце июня была бы почти невозможной без антропогенного изменения климата, которое делает экстремальные температуры все более частыми и интенсивными.

В Reuters обратили внимание, что статистика охватывает избыточную смертность от всех причин, а не только случаи, непосредственно связанные с жарой. В то же время исследователи подчеркивают, что других масштабных факторов, способных объяснить такой резкий рост смертности, в частности новых волн COVID-19, в этот период не было.

EuroMOMO не публикует отдельные показатели для каждой страны, однако отмечает, что Франция и Бельгия стали единственными государствами, где в конце июня зафиксировали очень высокий уровень избыточной смертности. Кроме того, бельгийский институт здравоохранения Sciensano сообщил, что уровень избыточной смертности во время этой волны жары стал самым высоким за весь период наблюдений с 2000 года.

Отдельное исследование, опубликованное на этой неделе, также показало, что только в Англии и Уэльсе во время жары в мае и июне от причин, связанных с высокими температурами, умерли около 2700 человек.

Напомним, правительство Франции ввело чрезвычайный план Orsec в ответ на волну экстремальной жары, охватившую страну. Этот механизм экстренного реагирования традиционно применяется во время масштабных природных катастроф.

Как ранее сообщали, июнь 2026 года стал самым жарким в Западной Европе за весь период метеорологических наблюдений.

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