Россия атаковала Украину 134 дронами и тремя ракетами: сколько целей уничтожила ПВО

В ночь на 13 июля российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 134 ударными беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, ракеты были запущены из воздушного пространства временно оккупиного Крыма. Также оккупанты применили ударные БПЛА Shahed, в частности реактивные модификации, а также дроны «Гербера», «Италмас» и беспилотники-имитаторы «Пародия». Запуски осуществлялись с территории Курской, Орловской и Ростовской областей рф, а также из временно оккупированных районов Донецкой области и Крыма.

По состоянию на 09:30 силы противовоздушной обороны сбили все три ракеты Х-59/69, а также обезвредили 123 вражеских беспилотника. В то же время зафиксировано попадание шести ударных дронов в пяти локациях, а также падение обломков сбитых воздушных целей в четырех местах.

Кроме того, утром 13 июля российские войска нанесли повторный авиационный удар по Одесской области. Результаты работы украинской ПВО и последствия этой атаки на данный момент уточняются.

Отметим, что в Одессе зафиксировали попадание по объектам транспортной инфраструктуры.

Кроме этого, вечером 12 июля российские войска атаковали ударными беспилотниками Запорожье и Одесскую область. В результате ударов повреждены жилые дома, возникли пожары, есть пострадавшие.

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