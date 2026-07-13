Апелляция оставила под стражей обвиняемого экс-депутата Волынского облсовета

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей бывшего депутата Волынского областного совета Валентина Кошельника, приговоренного к 3,5 годам заключения за злоупотребление влиянием.

Такое решение 6 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-депутата Волынского облсовета Кошельника. Ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года. До вступления приговора в законную силу суд постановил взять экс-депутата под стражу.

Одновременно защитник Кошельника подал ходатайство об изменении меры пресечения его клиенту.

«В удовлетворении ходатайства защитника об изменении обвиняемому (Кошельнику – ред.) меры пресечения с содержания под стражей на залог – отказать», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили депутата Волынского облсовета. Депутату инкриминировали получение неправомерной выгоды на сумму 35 тысяч долларов. За эти средства он обещал помочь гражданину в приобретении земельного участка, расположенного на территории одной из территориальных общин Волынской области, для создания на ней предприятия по утилизации отходов. Позже депутату сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

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