Апелляция оставила под стражей обвиняемого экс-депутата Волынского облсовета

Политика
Читати українською
Апелляционная инстанция не увидела оснований для изменения меры пресечения, примененной к местному экс-депутату.
фото: sylapravdy.com

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей бывшего депутата Волынского областного совета Валентина Кошельника, приговоренного к 3,5 годам заключения за злоупотребление влиянием.

Такое решение 6 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-депутата Волынского облсовета Кошельника. Ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года. До вступления приговора в законную силу суд постановил взять экс-депутата под стражу.

Одновременно защитник Кошельника подал ходатайство об изменении меры пресечения его клиенту.

«В удовлетворении ходатайства защитника об изменении обвиняемому (Кошельнику – ред.) меры пресечения с содержания под стражей на залог – отказать», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили депутата Волынского облсовета. Депутату инкриминировали получение неправомерной выгоды на сумму 35 тысяч долларов. За эти средства он обещал помочь гражданину в приобретении земельного участка, расположенного на территории одной из территориальных общин Волынской области, для создания на ней предприятия по утилизации отходов. Позже депутату сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция Взятка Депутат Приговор Волынская область Высший антикоррупционный суд
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

На границе с Молдовой временно приостановят движение на одном из пунктов пропуска
Апелляция готова пересмотреть приговор экс-главе райсуда на Кировоградщине
СБУ подвела итоги недели дальнобойных ударов: какие стратегические объекты рф удалось поразить
Операторы СБС поразили еще 15 судов «теневого флота» россии
дайджестРезультаты соцопроса на тему «Оценка деятельности военных подразделений и командующих»
ВАКС заочно осудил экснардепа Андрея Деркача за государственную измену
В Запорожье из-за удара рф погибли два человека, более десяти раненых
В ЕС отреагировали на обновление украинского правительства
Апелляция оставила под стражей обвиняемого экс-депутата Волынского облсовета
Зеленский заявил, что руководство рф «сошло с ума» и пообещал усилить защиту Украины
Больше новостей