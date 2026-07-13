ВАКС снова продлил обязанности судье Западного апелляционного хозсуда

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Суд снова поддержал ходатайство прокурора САП о продлении срока действия процессуальных обязательств судье.
фото: wag.court.gov.ua

Высший антикоррупционный суд продлил до 26 августа срок действия обязанностей, возложенных на судью Западного апелляционного хозяйственного суда Ирины Малех по делу о получении неправомерной выгоды вместе с экс-главой ЗАГС Борисом Плотницким, экс-председателями Хозсуда Львовской области Михаилом Юркевичем.

Такое решение 26 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн к судье Ирине Малех. На нее возложили следующие обязанности: обязанностями: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении места своего проживания и места работы; не отлучаться за пределы Украины без разрешения; не общаться с рядом лиц; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

_«Ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей удовлетворить. Продлить подозреваемой (Малех – ред.) на два месяца срок действия обязанностей», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему и действующему председателям Хозсуда Львовской области. По данным следствия, подозреваемые пообещали за 1 млн долларов обеспечить принятие «нужных» решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя. В ходе следствия детективы и прокуроры задокументировали передачу части неправомерной выгоды на сумму 75 тыс. дол.

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