В Крыму и на Херсонщине дефицит горючего парализует российскую ПВО – партизаны

В «АТЕШ» заявили о серьезном дефиците горючего в подразделениях российской армии, дислоцируемых во временно оккупированном Крыму и на захваченной части Херсонской области.

Об этом говорится на странице партизан в Telegram.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

По данным партизан, из-за нехватки горючего российское командование ввело жесткие ограничения на заправку мобильных огневых групп и подразделений противовоздушной обороны, которые прикрывают позиции от украинских беспилотников.

Один из агентов «АТЕШ», находящийся в подразделении ПВО вблизи Чонгара, сообщил, что горючее выдают в минимальных объемах.

«Топливо дают по чайной ложке. Машину можно завести, только если это боевой выезд. Остальное время техника стоит. Если закончится в дороге – просто бросаешь ее и бежишь в ближайшую траншею или в село, переждать дроны», – рассказал агент.

По информации движения, проблемы с обеспечением горючим зафиксированы сразу в нескольких российских подразделениях. В Крыму речь идет о 1096-м зенитном ракетном полке 22-го армейского корпуса и мобильных огневых группах, действующих на трассе Р-280 вблизи Чонгара. На оккупированной части Херсонской области дефицит горючего наблюдается в подразделениях ПВО и беспилотных систем 49-й общевойсковой армии рф.

Партизаны утверждают, что экипажи нередко отправляются на задание почти без запаса горючего. Если оно заканчивается по дороге, военные оставляют технику и продолжают движение пешком.

По данным «АТЕШ», подобные случаи уже зафиксированы на тыловой трассе между Геническом и Скадовском. Брошенная техника остается под открытым небом, пока ее не обнаруживают украинские беспилотники.

В движении подчеркивают, что российское командование не разглашает масштабы проблемы, однако перебои с обеспечением горючим свидетельствуют о серьезных трудностях с логистикой и снабжением оккупационных войск.

Ранее сообщалось о дефиците бензина в Крыму, который, по данным ряда источников, возник после ударов по логистическим маршрутам рф, в частности по сухопутному коридору и судоходству в районе Керченского пролива.

Из-за острого топливного кризиса российская федерация начала морской импорт бензина из Индии. Кроме того, в россии на фоне обострения топливного кризиса резко вырос спрос на переоборудование автомобилей под газ.

Тем временем в россии представители транспортных компаний и фермерских хозяйств открыто заявляют об остром дефиците дизельного горючего и невозможности полноценно работать.

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