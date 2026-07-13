ПФУ объяснил, в каких случаях пенсионеров могут обязать вернуть часть пенсии

Пенсионный фонд Украины напомнил пенсионерам о важной обязанности – сообщать об изменениях в жизни, которые могут повлиять на размер пенсионных выплат. Если этого не сделать вовремя, может возникнуть переплата, которую со временем придется вернуть. В случае отказа средства могут взыскать через суд.

Об этом сообщили в Пенсионном фонд Украины.

11 мая 2026, 10:27 Какой стаж необходим для выхода на пенсию по возрасту Фактический возраст выхода на пенсию по старости в Украине зависит от страхового стажа. Сколько лет нужно проработать, чтобы получить пенсию, превышающую социальную – на инфографике.

Размер пенсии зависит от многих обстоятельств – трудоустройства, места жительства, льготного статуса и других факторов. Если после изменений пенсионер не сообщит о них в Пенсионный фонд, выплаты могут продолжить начислять в большем размере, чем предусмотрено законом.

В ПФУ подчеркивают, что информацию регулярно сверяют с государственными реестрами. Если переплату обнаружат, излишне полученные средства придется вернуть добровольно или по решению суда.

Пенсионеры должны сообщить в Пенсионный фонд в течение 10 дней, если:

официально трудоустроились или зарегистрировались как физическое лицо-предприниматель;

уволились с работы или прекратили предпринимательскую деятельность;

после выхода на пенсию за выслугу лет снова начали работать на должности, которая дает право на такой вид пенсии;

изменили место жительства, если это влияет на получение региональных доплат;

получили или потеряли льготный статус, в частности статус ветерана войны;

потеряли основания для получения отдельных надбавок или специальных пенсионных выплат.

Кроме того, переплата может возникнуть и из-за ошибок работодателя, если он подал в Пенсионный фонд недостоверные данные о страховом стаже или заработной плате работника.

Передать информацию об изменениях можно двумя способами:

лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда;

подать заявление онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

В Пенсионном фонде призывают не медлить с сообщением об изменениях, ведь это поможет избежать переплат, судебных споров и принудительного возврата средств.

Напомним, украинцы, находящиеся за пределами страны, имеют возможность оформить пенсионные выплаты дистанционно, однако для этого нужно выполнить обязательное условие.

Также в Пенсионном фонде Украины рассказали, как в случае обнаружения ошибок при оформлении пенсии онлайн можно их самостоятельно исправить в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ведомства.

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