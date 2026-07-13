ПФУ объяснил, в каких случаях пенсионеров могут обязать вернуть часть пенсии

Пенсионный фонд Украины напомнил пенсионерам о важной обязанности – сообщать об изменениях в жизни, которые могут повлиять на размер пенсионных выплат. Если этого не сделать вовремя, может возникнуть переплата, которую со временем придется вернуть. В случае отказа средства могут взыскать через суд.
Об этом сообщили в Пенсионном фонд Украины.
Размер пенсии зависит от многих обстоятельств – трудоустройства, места жительства, льготного статуса и других факторов. Если после изменений пенсионер не сообщит о них в Пенсионный фонд, выплаты могут продолжить начислять в большем размере, чем предусмотрено законом.
В ПФУ подчеркивают, что информацию регулярно сверяют с государственными реестрами. Если переплату обнаружат, излишне полученные средства придется вернуть добровольно или по решению суда.
Пенсионеры должны сообщить в Пенсионный фонд в течение 10 дней, если:
- официально трудоустроились или зарегистрировались как физическое лицо-предприниматель;
- уволились с работы или прекратили предпринимательскую деятельность;
- после выхода на пенсию за выслугу лет снова начали работать на должности, которая дает право на такой вид пенсии;
- изменили место жительства, если это влияет на получение региональных доплат;
- получили или потеряли льготный статус, в частности статус ветерана войны;
- потеряли основания для получения отдельных надбавок или специальных пенсионных выплат.
Кроме того, переплата может возникнуть и из-за ошибок работодателя, если он подал в Пенсионный фонд недостоверные данные о страховом стаже или заработной плате работника.
Передать информацию об изменениях можно двумя способами:
- лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда;
- подать заявление онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.
В Пенсионном фонде призывают не медлить с сообщением об изменениях, ведь это поможет избежать переплат, судебных споров и принудительного возврата средств.
Напомним, украинцы, находящиеся за пределами страны, имеют возможность оформить пенсионные выплаты дистанционно, однако для этого нужно выполнить обязательное условие.
Также в Пенсионном фонде Украины рассказали, как в случае обнаружения ошибок при оформлении пенсии онлайн можно их самостоятельно исправить в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ведомства.
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