Сенат США одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану

Сенат США принял резолюцию, которая предусматривает вывод американских военных сил из зоны боевых действий против Ирана и ограничивает военные полномочия президента Дональда Трампа.

Об этом сообщают агентство Reuters и телеканал CNN.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, во вторник, 23 июня, в ходе голосования резолюцию поддержали 50 сенаторов, а против выступили – 48. В частности, за документ проголосовали четверо республиканцев Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Билл Кэссиди, а также все демократы, кроме Джона Феттермана. Также еще двое сенаторов-республиканцев Митч Макконнелл и Дейв Маккормик участия в голосовании не принимали.

Перед этим в июне аналогичное решение одобрила Палата представителей. Также это уже десятое голосование Сената по военным полномочиям в отношении Ирана с начала 2026 года.

Соответствующее голосование в Сенате стало первым случаем, когда обе палаты Конгресса приняли резолюцию, требующую от президента вывести американские вооруженные силы из зоны боевых действий в соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 года.

Сообщается, что поскольку документ является так называемой согласованной резолюцией, он не требует подписи президента и формально не имеет силы закона. Однако на наличии обязывающей силы резолюции настаивают демократы в Палате представителей.

При этом пока неясно, как это решение может повлиять на ход событий, поскольку администрация Трампа продолжает работать над мирным соглашением с Ираном. Также в Белом доме утверждают, что резолюция предусматривает вывод сил США из боевых действий против Ирана, однако таких боевых действий «не существует, так как они прекратились после перемирия 7 апреля».

В то же время, в администрации Трампа объяснили успех голосования лишь отсутствием части республиканцев во время заседания. У Трампа также настаивают, что резолюция противоречит Конституции США и поэтому «не является обязательной к исполнению».

Как известно, 1 мая Трамп уведомил Конгресс, что боевые действия против Ирана «завершены», пытаясь избежать необходимости получать разрешение законодателей после достижения 60-дневного срока, предусмотренного законом.

Напомним, недавно стало известно, что США и Иран договорились о создании дорожной карты, которая должна привести к заключению окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. Соответствующей договоренности удалось достичь в ходе переговоров высокого уровня в Швейцарии.

При этом Трамп заявил, что вопрос отсутствия ядерного оружия у Ирана важнее рисков спровоцировать экономический кризис. Глава Белого дома намекнул, что в случае необходимости готов возобновить боевые действия против Тегерана.

Также 22 июня Соединенные Штаты сняли все ограничения для сделок, направленных на производство, продажу и поставку нефтепродуктов иранского происхождения. Решение будет действовать 60 дней.

СМИ подсчитали, что война США против Ирана обошлась Пентагону примерно в 40 млрд долларов. Конфликт также привел к росту цен на топливо, инфляции и расходов американских домохозяйств.

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