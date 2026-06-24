Сенат США одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану

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Сенат США принял резолюцию, обязывающую президента Дональда Трампа вывести американские войска из зоны боевых действий против Ирана.
Иллюстративное фотоarmyinform

Сенат США принял резолюцию, которая предусматривает вывод американских военных сил из зоны боевых действий против Ирана и ограничивает военные полномочия президента Дональда Трампа.

Об этом сообщают агентство Reuters и телеканал CNN.

Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, во вторник, 23 июня, в ходе голосования резолюцию поддержали 50 сенаторов, а против выступили – 48. В частности, за документ проголосовали четверо республиканцев Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Билл Кэссиди, а также все демократы, кроме Джона Феттермана. Также еще двое сенаторов-республиканцев Митч Макконнелл и Дейв Маккормик участия в голосовании не принимали.

Перед этим в июне аналогичное решение одобрила Палата представителей. Также это уже десятое голосование Сената по военным полномочиям в отношении Ирана с начала 2026 года.

Соответствующее голосование в Сенате стало первым случаем, когда обе палаты Конгресса приняли резолюцию, требующую от президента вывести американские вооруженные силы из зоны боевых действий в соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 года.

Сообщается, что поскольку документ является так называемой согласованной резолюцией, он не требует подписи президента и формально не имеет силы закона. Однако на наличии обязывающей силы резолюции настаивают демократы в Палате представителей.

При этом пока неясно, как это решение может повлиять на ход событий, поскольку администрация Трампа продолжает работать над мирным соглашением с Ираном. Также в Белом доме утверждают, что резолюция предусматривает вывод сил США из боевых действий против Ирана, однако таких боевых действий «не существует, так как они прекратились после перемирия 7 апреля».

В то же время, в администрации Трампа объяснили успех голосования лишь отсутствием части республиканцев во время заседания. У Трампа также настаивают, что резолюция противоречит Конституции США и поэтому «не является обязательной к исполнению».

Как известно, 1 мая Трамп уведомил Конгресс, что боевые действия против Ирана «завершены», пытаясь избежать необходимости получать разрешение законодателей после достижения 60-дневного срока, предусмотренного законом.

Напомним, недавно стало известно, что США и Иран договорились о создании дорожной карты, которая должна привести к заключению окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. Соответствующей договоренности удалось достичь в ходе переговоров высокого уровня в Швейцарии.

При этом Трамп заявил, что вопрос отсутствия ядерного оружия у Ирана важнее рисков спровоцировать экономический кризис. Глава Белого дома намекнул, что в случае необходимости готов возобновить боевые действия против Тегерана.

Также 22 июня Соединенные Штаты сняли все ограничения для сделок, направленных на производство, продажу и поставку нефтепродуктов иранского происхождения. Решение будет действовать 60 дней.

СМИ подсчитали, что война США против Ирана обошлась Пентагону примерно в 40 млрд долларов. Конфликт также привел к росту цен на топливо, инфляции и расходов американских домохозяйств.

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