Возле Крыма произошла серия ощутимых землетрясений

Утром 22 июня у побережья Крыма зафиксировали как минимум пять ощутимых землетрясений. Их эпицентры располагались в Черном море.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Первое землетрясение произошло в 05:09:46 по киевскому времени. Его магнитуда составила 3,7 по шкале Рихтера. Эпицентр располагался в Черном море, примерно в 8 км от побережья Крыма. Очаг землетрясения находился на глубине 24 км.

Через несколько минут, в 05:27:24, специалисты зафиксировали повторный толчок магнитудой 3,3. Эпицентр этого землетрясения находился в Черном море – в 13 км от побережья Крыма, на глубине 16 км.

Следующее землетрясение зарегистрировали в 06:14:07. Оно имело магнитуду 3,8. Эпицентр располагался в 7 км от побережья Крыма, на глубине 25 км.

В 07:11:05 произошел еще один подземный толчок магнитудой 3,6. Его источник находился в Черном море, примерно в 13 км от побережья Крыма, на глубине 19 км.

Самое сильное землетрясение зафиксировали в 08:48:19. Его магнитуда составила 4,2 по шкале Рихтера. Эпицентр располагался вблизи побережья Крыма, а глубина очага составила 10 км. По классификации это землетрясение отнесли к сильно ощутимым.

Всего в течение утра 22 июня в районе Крыма зарегистрировали как минимум пять землетрясений с магнитудами от 3,3 до 4,2. Главный центр специального контроля продолжает мониторинг сейсмической активности в регионе.

Напомним, в начале июня на юге Филиппин произошло мощное подводное землетрясение магнитудой 7,8 и привело к гибели как минимум 32 человек, ранениям более 200 и локальному цунами.

Также недавно у побережья Калабрии в Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки ощущались почти во всех регионах на юге страны.

А в апреле у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5, после чего власти объявили предупреждение о цунами и призвали жителей прибрежных районов покинуть опасные зоны.

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