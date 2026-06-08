На Филиппинах мощное землетрясение унесло жизни более 30 человек и вызвало цунами

На юге Филиппин произошло мощное подводное землетрясение магнитудой 7,8, которое привело к гибели по меньшей мере 32 человек, ранениям более 200 и локальному цунами. Толчки разрушили здания, вызвали оползни и привели к эвакуации жителей прибрежных районов.

Об этом пишет Associated Press.

20 апреля 2026, 14:20 У побережья Японии произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами У северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Власти предупредили о цунами и призвали жителей прибрежных районов эвакуироваться.

Как отмечается, эпицентр землетрясения находился в море возле острова Минданао, рядом с провинцией Сарангани. В прибрежных районах были зафиксированы волны цунами высотой до одного метра, что заставило людей срочно подниматься на возвышенности. Стихия также вызвала оползни в горных районах, где под завалами погибли по меньшей мере 13 человек.

Наибольшие разрушения получил город Генерал-Сантос, где обрушились или были серьезно повреждены несколько зданий, в том числе коммерческие объекты. Спасатели продолжают разбирать завалы и проверять сообщения о пропавших без вести, в том числе в школах и жилых домах.

В прибрежных районах были зафиксированы волны цунами высотой до 1 метра, а также небольшие колебания уровня воды в Индонезии, Палау и на юге Японии. Позже Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил о снижении угрозы.

Президент страны распорядился о немедленной мобилизации служб реагирования и приостановке занятий в пострадавших регионах. Спасательные операции продолжаются — службы проверяют завалы и поврежденные здания, где могут оставаться люди.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами позже снизил уровень угрозы, однако власти предупреждают о возможных сильных афтершоках. Президент страны приказал немедленно задействовать все службы реагирования и координировать помощь пострадавшим регионам.

Напомним, недавно возле побережья Калабрии в Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки ощущались почти во всех регионах на юге страны.

А в апреле у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5, после чего власти объявили предупреждение о цунами и призвали жителей прибрежных районов покинуть опасные зоны.

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