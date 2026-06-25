После Венесуэлы мощное землетрясение всколыхнуло север Японии, есть пострадавшие

Почти одновременно с Венесуэлой на севере Японии сегодня утром, 25 июня, произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр толчков был локализован вблизи северо-восточного побережья острова Хонсю, на данный момент известно о по меньшей мере шести травмированных.

Об этом сообщают The Japan Times и NBC News.

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По данным Японского метеорологического агентства (JMA), эпицентр землетрясения в стране залегал на глубине 50 километров у побережья префектуры Ивате. Толчки также ощущались в Токио.

Сначала агентство оценило магнитуду землетрясения в 6,9, но позже повысило ее до 7,2. По меньшей мере шесть человек, среди которых есть подростки, были доставлены в больницу с незначительными травмами.

Движение поездов в префектурах Ивате и Аомори было приостановлено. При этом предупреждение о цунами не объявлялось.

Как отмечается, на сегодняшний день сообщений о жертвах не поступало, и никаких аномалий на атомных электростанциях в регионе не обнаружено.

Также в JMA предупредили людей, особенно тех, кто живет вблизи Японского и Курильского желобов, быть наготове к возможным землетрясениям в течение недели.

Как известно, северное побережье Венесуэлы вечером 24 июня всколыхнули два мощных землетрясения, которые произошли друг за другом с разницей менее чем в минуту, что повлекло за собой гибель по меньшей мере 32 человек и травмирование еще более 700 человек.

Напомним, в начале июня на юге Филиппин произошло мощное подводное землетрясение магнитудой 7,8, повлекшее гибель по меньшей мере 32 человек, ранения более 200 и локальное цунами. Толчки разрушили здания, вызвали оползни и привели к эвакуации жителей прибрежных районов.

Также ранее у побережья Калабрии в Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки ощущались почти во всех регионах на юге страны.

А в апреле у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5, после чего власти объявили предупреждение о цунами и призвали жителей прибрежных районов покинуть опасные зоны.

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