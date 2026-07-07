В Полтавской области произошло землетрясение

Утром 7 июля в Миргородском районе Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

По данным центра, подземные толчки зафиксировали в 05:26:05 по киевскому времени в Миргородском районе, на территории Лохвицкой громады. Очаг землетрясения располагался на глубине 7 километров.

Землетрясение отнесли к категории неощутимых – его мощность не представляла угрозы для населения.

Напомним, в июне у побережья Крыма зафиксировали как минимум пять ощутимых землетрясений. Их эпицентры располагались в Черном море.

Также недавно «землетрясение века» потрясло Венесуэлу, там поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту. По последним данным, уже известно о как минимум 3535 погибших, еще тысячи людей числятся пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается.

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