Рф взламывала камеры дверных звонков, чтобы отслеживать военные грузы для Украины – Telegraph

Российские хакеры использовали обычные камеры видеонаблюдения и дверные звонки с доступом к интернету для шпионажа за военными базами НАТО и маршрутами поставок вооружения Украине. Такую масштабную операцию разоблачили спецслужбы Нидерландов.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на нидерландские службы внутренней безопасности и военной разведки.

2 июля 2026, 17:37 РФ полтора года шпионила за ядерными объектами Европы с помощью БПЛА – The Guardian Россия на протяжении полутора лет запускала дроны с теневых танкеров и следила за европейскими ядерными объектами в более чем 10 странах.

По данным следствия, киберпреступники получали доступ к IP-камерам, установленным вдоль маршрутов, по которым перевозили военную технику. Таким образом они пытались выяснить, какое именно вооружение и в каких объемах доставляли в Украину.

После разоблачения операции нидерландские спецслужбы предупредили организации, использующие такие камеры на потенциально важных маршрутах, чтобы они усилили защиту своих устройств.

В разведке отмечают, что целями российской кампании были страны европейской части НАТО, в частности Нидерланды, а также Украина.

В ходе исследования выяснилось, что многие камеры были недостаточно защищены. Значительная часть устройств работала со стандартными паролями, устаревшим программным обеспечением или заводскими настройками, что значительно облегчало взлом.

Отмечается, что после обнаружения IP-камеры в сети хакеры могут довольно легко получить к ней доступ, если владелец не позаботился о надлежащем уровне киберзащиты.

Издание пишет, что использование гражданских камер видеонаблюдения для сбора разведывательной информации становится все более распространенной практикой. Подобные методы уже применялись в ходе других военных конфликтов, в частности между Израилем и Ираном, поскольку они позволяют получать информацию значительно дешевле и незаметнее, чем с помощью дронов или спутников.

Между тем владельцы таких камер часто даже не подозревают, что их устройства могут использоваться сторонними лицами для шпионажа.

Напомним, Кремль на протяжении 18 месяцев проводил масштабную координацию шпионажа за ядерными объектами более десяти европейских стран, запуская дроны с кораблей своего «теневого флота» в Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландах.

Также сообщалось, что более 500 британских военных, проходящих службу на секретных объектах, случайно выдали информацию о себе и расположении баз через популярное фитнес-приложение Strava.

Также из-за фитнес-приложения французский военнослужащий непреднамеренно раскрыл точное местонахождение авианосной ударной группы во главе с авианосцем «Шарль де Голль» в Средиземном море.

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