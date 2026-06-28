Президент Сербии Вучич объявил об отставке и досрочных выборах

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет пост в течение ближайших недель. После его отставки в стране пройдут досрочные президентские и парламентские выборы.

Об этом Вучич сообщил во время митинга своих сторонников в Белграде на фоне масштабных антиправительственных протестов, которые продолжаются в Сербии уже более полутора лет, пишет Reuters.

24 июня 2026, 14:44 Свергнутые народом: лидеры стран, которые потеряли власть из-за протестов в XXI веке «Слово и дело» рассказывает о Януковиче, Милошевиче, Шеварднадзе и других лидерах государств, которые потеряли власть из-за массовых протестов в XXI веке.

Сербский президент не уточнил, когда именно подаст в отставку и когда будет распущен парламент, что является необходимым условием для проведения досрочных выборов.

«Я буду президентом еще только несколько недель, а затем подам в отставку», – заявил сербский лидер.

В то же время Вучич подчеркнул, что будет активно участвовать в избирательной кампании и помогать своей политсиле, Сербской прогрессивной партии, победить на досрочных выборах. Он также предложил назвать избирательный список «Объединенная Сербия».

Попреки заявлению об отставке, аналитики не ожидают, что Вучич окончательно уйдет из политики. Они предполагают, что после выборов он может вернуться на должность премьер-министра или сохранить влияние через своего преемника на посту президента.

Сам Вучич во время выступления обвинил участников протестов в попытке дестабилизировать страну и заявил о намерении продолжить борьбу с коррупцией. Он также пообещал повысить пенсии, увеличить социальные выплаты и улучшить систему государственной медицины.

Как известно, Сербия среди кандидатов на вступление в ЕС, но руководство страны сохраняет тесные связи с россией и Китаем.

Напомним, протесты в Сербии начались после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года, когда в результате обрушения навеса погибли 16 человек. Оппозиция, студенческие движения и правозащитники обвиняют власть в коррупции и ненадлежащем контроле за строительными проектами, считая трагедию следствием системных проблем в государственном управлении.

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