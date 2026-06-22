Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил об отставке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник, 22 июня, объявил о своем решении уйти в отставку.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, он уступил давлению со стороны законодателей, которые требовали его отставки, а страна готовится к избранию уже шестого главы правительства за последние семь лет.

«Вопрос, который сейчас задает моя партия, заключается в том, являюсь ли я лучшим кандидатом для того, чтобы вести нас на следующих всеобщих выборах. Я услышал ответ моей парламентской партии на этот вопрос и принимаю его с достоинством. Каждое решение, которое я принимал, было направлено на то, чтобы поставить страну, которую я люблю, на первое место. Именно поэтому я уйду в отставку с должности лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с Его Величеством королем, чтобы сообщить ему о своем решении», – отметил Стармер.

Как отмечает Sky News, министр иностранных дел Иветт Купер во время частного разговора призвала Кира Стармера оставить должность премьер-министра. В то же время сообщается, что подобные настроения распространяются и среди части представителей правящей Лейбористской партии из-за политических и экономических трудностей, с которыми столкнулось правительство.

Дополнительное давление вызвали заявления президента США Дональда Трампа, который публично критиковал Стармера за его политику в отношении иммиграции и энергетики и заявил, что тот может потерять должность.

До завершения этого процесса Стармер будет оставаться на должности премьера. Он также добавил, что сделает все возможное для обеспечения упорядоченной передачи власти.

Напомним, СМИ писали о возможной отставке Стармера еще в прошлом месяце. Тогда также сообщалось, что премьер-министр Британии намерен объявить график своего ухода с должности.

Впрочем, позже Стармер опроверг эти слухи, заявив, что не будет уходить в отставку, несмотря на давление из-за провала его партии на местных выборах.

Позже стало известно, что в отставку подал министр обороны Британии Гили. Чиновник обвинил Стармера в том, что тот якобы не способен обеспечить финансирование армии.

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