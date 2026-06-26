Для украинцев в Молдове упростили процедуру получения гражданства Украины: что известно

Политика
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Кабмин включил Республику Молдова в перечень государств, на граждан которых распространяется механизм упрощенного получения гражданства Украины. Теперь гражданство можно будет получить по упрощенному механизму.
Юлия СвириденкоТелеграм

Для украинцев, проживающих в Республике Молдова, пообещали упростить порядок получения гражданства нашей страны. Правительство включило Молдову в перечень государств, на граждан которых распространяется механизм упрощенного получения гражданства.

Об этом по итогам встречи с премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Украинцы в Республике Молдова получат возможность приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке», – написала премьер-министр.

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Также она отметила, что это закономерный шаг для наших стран, ведь «нас объединяет общая граница, общий путь в Европейский Союз и взаимная поддержка в условиях российской агрессии».

«В Молдове живет большая украинская община, и мы хотим, чтобы люди имели более простой доступ к украинскому гражданству. Следующая задача – сделать процедуру максимально удобной», – добавила Свириденко.

Как известно, сегодня для получения гражданства необходимо сдать экзамены по украинскому языку, Конституции и истории Украины, но сделать это можно только в Украине. Поэтому Кабмин уже работает над возможностью дистанционной сдачи экзаменов.

«Также должны урегулировать завершающий этап оформления документов через зарубежные дипломатические учреждения, чтобы люди могли получить украинский паспорт без лишних препятствий», – сообщила премьер-министр Украины.

Отдельно участники встречи обсудили развитие совместной транспортной инфраструктуры, в частности строительство нового моста между Украиной и Молдовой, который откроет дополнительные возможности для людей и бизнеса.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности страны присоединиться к международным инициативам по безопасности в поддержку Украины, в частности к «коалиции желающих».

Также мы сообщали, что на границе Украины с Молдовой завершили обновление четырех КПП.

А еще Либеральная партия Молдовы требовала «выдворить» из страны посла рф Олега Озерова после его заявлений о якобы языковом давлении на русскоязычное население непризнанного Приднестровья.

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Конституция Украина Молдова Правительство Гражданство Экзамен Юлия Свириденко
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