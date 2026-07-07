В Молдове назначили временного премьер-министра после отставки Мунтяну

Исполняющий обязанности вице-премьера и министра экономического развития и цифровизации Молдовы Еуджен Осмокеску временно возглавит правительство страны после отставки премьер-министра Александру Мунтяну. Соответствующий указ 7 июля подписала президент Молдовы Майя Санду.

Об этом сообщает NewsMaker.

Как сообщили в администрации президента, Осмокеску будет исполнять обязанности премьер-министра с 8 июля до формирования нового правительства.

После назначения Мунтяну подтвердил свой уход из правительства в соцсетях. Он поблагодарил Осмокеску за то, что тот согласился взять на себя ответственность, и выразил уверенность, что временный глава правительства обеспечит непрерывность работы кабинета министров.

«Начиная с завтрашнего дня в соответствии с указом президента временную должность премьер-министра будет занимать вице-премьер Еуджен Осмокеску. Я благодарю его за то, что он взял на себя эту ответственность, и желаю ему успехов», – заявил Мунтяну.

Осмокеску также подтвердил свое назначение, поблагодарив Санду за доверие и коллег по правительству за поддержку. Он заявил, что его главными задачами на этот период будут обеспечение стабильности работы правительства, поддержание институциональной непрерывности и принятие необходимых для граждан решений.

Еуджен Осмокеску более 25 лет работает в сфере экономического развития. Он занимался подготовкой и реализацией государственных решений по развитию экономики, привлечению инвестиций, цифровизации, поддержке малого и среднего бизнеса, а также внедрению принципов «зеленой» экономики.

До работы в правительстве Осмокеску работал в Группе Всемирного банка, где координировал проекты экономических реформ в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Также он работал в Международной финансовой корпорации.

Напомним, 3 июля премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну неожиданно объявил об отставке. Местные издания сообщали, что отставка Мунтяну, вероятно, могла быть связана с коррупционными скандалами, которые в последние дни получили огласку в Молдове.

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