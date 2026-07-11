В Румынии заявили, что в акватории Черного моря обезвредили пять морских дронов

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил, что в акватории Черного моря было обнаружено и обезврежено пять морских беспилотников.

Об этом он заявил в эфире Digi24.

По словам главы оборонного ведомства, среди найденных морских дронов часть была оснащена взрывчаткой, в то время как другие не представляли такой угрозы.

«В море были обнаружены обломки дронов, которые были уничтожены; у некоторых из них было взрывчатое вещество, у других – нет», – отметил Раду Мируцэ.

Он уточнил, что четыре случая обнаружения морских беспилотников произошли еще до взрыва дрона в порту Констанца, а еще один инцидент зафиксировали уже после него.

Комментируя ситуацию со взрывом в порту Констанца и отсутствие отдельного отчета румынской армии касательно этого инцидента, Мируцэ объяснил, что в мирное время военные не отвечают за охрану порта. По его словам, армия привлекается к таким операциям только после соответствующего обращения, в то время как обеспечение безопасности гражданской инфраструктуры возложено на другие государственные структуры в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, утром 5 июня вблизи румынского порта Констанца прогремел мощный взрыв, который слышали далеко за пределами гавани. Причиной стала детонация морского беспилотника.

Впоследствии военно-морские силы ВСУ уточнили, что из-за действия враждебных средств радиоэлектронной борьбы аппарат во время боевого задания в Черном море потерял управление, что привело к чрезвычайной ситуации.

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