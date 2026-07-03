Премьер-министр Молдовы объявил об отставке

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну неожиданно объявил об отставке.

Соответствующий пост появился в соцсетях политика.

«Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра. Я согласился на предложение стать премьером с большой ответственностью и с твердым убеждением, что могу способствовать изменениям к лучшему. В момент, когда я понял, что больше не могу выполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я решил уйти», – написал Мунтяну.

Премьер поблагодарил правительственную команду, министров и их сотрудников за работу, подчеркнув, что и дальше планирует служить стране независимо от должности.

Местные издания отмечают, что отставка Мунтяну, вероятно, может быть связана с коррупционными скандалами, которые в последние дни получили широкий резонанс в Молдове.

Напомним, недавно об отставке также объявил президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что покинет должность в течение ближайших недель. После его отставки в стране пройдут досрочные президентские и парламентские выборы.

Также ранее стало известно об отставке премьер-министра Британии Кира Стармера. По данным СМИ, сейчас он интересуется возможностью стать генеральным секретарем НАТО. Должность может освободиться после завершения срока Марка Рютте в 2028 году.

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