В Запорожье уже двое погибших в результате атаки рф, количество травмированных также возросло

Национальная безопасность
Читати українською
В результате авиаудара рф по Запорожью погибли двое человек. Количество пострадавших превысило 30, сообщили в ГСЧС.
Фото: ГСЧС

В результате российского авиаудара по Запорожью в субботу, 11 июля, погибли двое человек. Количество пострадавших превысило 30.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего мужчины. Кроме того, травмированы 33 человека», – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что аварийно-спасательные работы на месте российского удара уже завершены. К ликвидации последствий атаки были привлечены все профильные экстренные службы.

Напомним, что оккупационная армия рф атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. Изначально было известно о трех пострадавших.

Также сообщалось, что оккупанты нанесли авиаудар по Сумам. Враг сбросил на город три управляемые авиабомбы, есть погибшие и раненые.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ГСЧС Пострадавшие Запорожье Вторжение России Обстрел Война в Украине Погибшие
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Запорожье уже двое погибших в результате атаки рф, количество травмированных также возросло
Взрыв складов в Вишневом: Зеленский сообщил о первых результатах расследования
Навроцкий призвал парламент Польши запретить флаг УПА
Удар рф по Сумам: в городе выросло число погибших и пострадавших
В НБУ объяснили, повлияет ли введение в обращение банкноты в 2000 гривен на инфляцию
Оккупанты нанесли удар по Запорожью, пострадали гражданские
Количество жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4 тысячи человек
В Затоке отдыхающий избил ветерана АТО металлической палкой
Комбриг 155-й бригады самовольно покинул место службы на фоне скандала с похищением гражданских
Цены на пшеницу резко взлетели после удара по «теневому флоту» рф
Больше новостей