В Запорожье уже двое погибших в результате атаки рф, количество травмированных также возросло

В результате российского авиаудара по Запорожью в субботу, 11 июля, погибли двое человек. Количество пострадавших превысило 30.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего мужчины. Кроме того, травмированы 33 человека», – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что аварийно-спасательные работы на месте российского удара уже завершены. К ликвидации последствий атаки были привлечены все профильные экстренные службы.

Напомним, что оккупационная армия рф атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. Изначально было известно о трех пострадавших.

Также сообщалось, что оккупанты нанесли авиаудар по Сумам. Враг сбросил на город три управляемые авиабомбы, есть погибшие и раненые.

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