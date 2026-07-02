Пожары и поврежденные дома: что известно о ночной атаке на Киевщину

В ночь на 2 июля российские войска совершили массированную атаку на Киевскую область, применив баллистические и крылатые ракеты. В результате обстрела повреждения и пожары зафиксировали как минимум в пяти районах региона.
Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
По его словам, пострадали пять районов области во время ночной атаки.
Контакты обстрела фиксируют:
- Бучанский район — спасатели ликвидируют пожары на складах и в частном доме, поврежден автомобиль.
- Броварской район — повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль.
- Обуховский район — повреждены частные жилые дома.
- Фастовский район — повреждены частные жилые дома.
- Вышгородский район — поврежден автомобиль.
На местах продолжают работать спасатели и другие экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, всю ночь под обстрелом российских ракет был Киев. В столице известно о 16 пострадавших и двух погибших людях.
Также сообщается о разрушениях в разных районах Киева.
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