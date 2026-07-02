Пожары и поврежденные дома: что известно о ночной атаке на Киевщину

Национальная безопасность
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В ночь на 2 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области баллистическими и крылатыми ракетами. Повреждения и пожары зафиксировали в пяти районах региона, продолжается ликвидация последствия атаки.
Фото условное: ГСЧС

В ночь на 2 июля российские войска совершили массированную атаку на Киевскую область, применив баллистические и крылатые ракеты. В результате обстрела повреждения и пожары зафиксировали как минимум в пяти районах региона.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, пострадали пять районов области во время ночной атаки.

Контакты обстрела фиксируют:

  • Бучанский район — спасатели ликвидируют пожары на складах и в частном доме, поврежден автомобиль.
  • Броварской район — повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль.
  • Обуховский район — повреждены частные жилые дома.
  • Фастовский район — повреждены частные жилые дома.
  • Вышгородский район — поврежден автомобиль.

На местах продолжают работать спасатели и другие экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, всю ночь под обстрелом российских ракет был Киев. В столице известно о 16 пострадавших и двух погибших людях.

Также сообщается о разрушениях в разных районах Киева.

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Пожар Киевская область Атака Обстрел
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