Российский дрон попал в жилой дом в Сумской области, четверо погибших и есть раненые

В ночь на 3 июля российские войска нанесли удары беспилотниками по Сумской области. Зафиксировано попадание в жилой дом. В результате удара погибли четыре человека, также есть трое раненых.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

Как отмечается, российские дроны атаковали Роменскую громаду на Сумщине. Там зафиксировано попадание в многоквартирный дом в частном секторе. В момент удара в доме находились люди.

Сначала было известно о двух погибших, однако позже число жертв возросло до четырёх человек. В частности, в результате атаки погибли две женщины, пожилой мужчина и маленькая девочка – ребёнок, которому не было и двух лет.

Также известно о трёх раненых в результате этой атаки. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, российские войска вечером в четверг, 2 июля, нанесли массированный авиаудар по посёлку Александровка Донецкой области, сбросив семь авиабомб.

Также известно, что в ночь на 2 июля оккупанты массированно обстреляли Киев. Сейчас известно, что жертвами вражеского удара стали 30 человек, ещё более 100 гражданских получили ранения и травмы. В столице зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях. В частности, враг уничтожил склад Красного Креста.

Власти столицы объявили 3 июля Днём траура в Киеве в память о погибших в самой массированной атаке оккупационной армии рф.

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