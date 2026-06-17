«Укрзализныця» запускает прямой поезд между Днепром и Харьковом: как будет курсировать

Общество
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«Укрзализныця» с 19 июня запускает новый региональный поезд №854/853 Днепр – Харьков. Он будет курсировать ежедневно.
Фото Укрзалізниця

«Укрзализныця» восстанавливает в обновленном формате важный маршрут между двумя крупными областными центрами Украины. С 19 июня начнет курсирование новый прямой региональный поезд №854/853 сообщением Днепр – Харьков – Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику:

  • №854 Днепр — Харьков: отправление из Днепра в 08:17, прибытие в Харьков — в 12:29.
  • №853 Харьков — Днепр: отправление из Харькова в 15:30, прибытие в Днепр — в 19:41.

Во время поездки предусмотрены остановки на станциях Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Златополь и Мерефа.

Как отмечается, главное преимущество нового рейса – возможность добраться до соседнего города всего за четыре часа, решить все дела и вернуться домой в тот же день.

Проездные документы на оба направления уже появились в продаже. Приобрести их можно в официальном мобильном приложении «Укрзализныци».

Напомним, «Укрзализныця» вошла в самый пиковый период пассажирских перевозок 2026 года и предупредила о существенном росте спроса на железнодорожные билеты в летний сезон.

Также накануне стало известно, что «Укрзализныця» запускает регулярный скоростной поезд Интерсити сообщением Днепр – Одесса и увеличивает частоту курсирования других рейсов в направлении Одессы.

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Укрзализныця Харьков Поезд Днепр Железная дорога
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