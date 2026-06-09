Киев уже во второй раз отказался отменить повышение тарифов на проезд

Власти Киева снова не поддержали петицию граждан с призывом отменить повышение цен на городской транспорт и зафиксировать тариф на отметке в 8 гривен до конца войны.

Официальный ответ на петицию предоставил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, действующий тариф на перевозку пассажиров на сегодняшний день значительно ниже экономически обоснованного уровня, а себестоимость перевозки пассажиров растет все больше. Также он отметил, что предприятия уже долгое время не поднимали тарифы и больше не могут покрывать стоимость обслуживания при цене за проезд в 8 гривен.

26 марта 2026, 19:27 Метро, ​​маршрутка, трамвай: где в Украине самый дешевый проезд в общественном транспорте В каких городах Украины самый дешевый и дорогой общественный транспорт – на инфографике Слово и дело.

«Пересмотр тарифов обусловлен обращениями предприятий транспорта, длительными периодами неизменности тарифа на перевозку, существенным ростом стоимости энергоносителей, горючего, оплаты труда и других расходов, уменьшением пассажиропотока в условиях пандемии и военного положения, а также необходимостью поддержания безопасной и стабильной работы городского пассажирского транспорта», – ответил мэр Киева.

Согласно обнародованным расчетам коммунальных предприятий транспорта, плановые тарифы на перевозку пассажиров на 2026 год составляют:

Метрополитен – 64,60 гривны;

Наземные виды транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер) – 44,14 гривны.

Как известно, на сайте Киевсовета было зарегистрировано уже три петиции с призывом остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения. Они набрали необходимое для рассмотрения количество голосов, однако две из них уже были отклонены.

Первую петицию столичные власти отклонили еще 5 июня.

Напомним, впервые о повышении тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы заговорили в апреле. Тогда мэр города Виталий Кличко дал поручение о пересмотре тарифов местным профильным департаментам.

Уже 18 мая КГГА заявила о планах обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Так, согласно проекту решения, за разовую поездку придется заплатить 30 грн. А для тех, кто хочет сэкономить, планируют ввести систему скидок и абонементов. Максимальная скидка в 5 гривен будет действовать при условии приобретения не менее 50 поездок.

Позже в КГГА объяснили резкое повышение цен на проезд в общественном транспорте высокой стоимостью расходов на энергоресурсы, топливо, ремонт подвижного состава и конкурентную оплату труда работников.

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