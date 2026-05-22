В КГГА объяснили резкое повышение цен на проезд в общественном транспорте

В Киеве объяснили причины повышения тарифов на проезд в коммунальном общественном транспорте до 30 грн.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале КГГА.

«В новый тариф на проезд в коммунальном транспорте заложены расходы на энергоресурсы, топливо, ремонт подвижного состава и конкурентную оплату труда работников. Тариф в размере 30 грн рассчитан по фактическим расходам предприятий в 2025 году», – говорится в сообщении.

В КГГА подчеркивают, что за последний период существенно выросли отдельные статьи расходов. В частности, в столичном метрополитене затраты на оплату труда и электроэнергию увеличились на 61,7% и 66,9% соответственно.

В коммунальном предприятии Киевпастранс расходы на горюче-смазочные материалы выросли на 74,8%, а на ремонт и техническое обслуживание инфраструктуры и подвижного состава – на 63,3%.

В то же время в администрации отмечают, что объемы перевозок коммунальных транспортных предприятий сократились в среднем на 42% по сравнению с 2018 годом.

Напомним, 18 мая стало известно, что в Киеве планируют повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте до 30 грн за разовую поездку и ввести систему скидок для пассажиров, которые пользуются городским транспортом регулярно.

Уже на следующий день петиция на сайте Киевсовета с призывом не повышать тарифы на проезд в коммунальном транспорте столицы до окончания военного положения набрала необходимое количество голосов.

