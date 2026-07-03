ВАКС не остановил слушание дела судьи из Днепропетровщины

Высший антикоррупционный суд отказался приостановить слушание уголовного производства по обвинению судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Александра Щербины в получении неправомерной выгоды, несмотря на его мобилизацию.

Такое решение 25 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, адвокат Щербины просил остановить слушание дела его клиента в связи с мобилизацией. Однако судьи установили, что обвиняемый признан годным к службе на тыловых должностях и лишь добровольно согласился присоединиться к боевой. К тому же Щербина не сообщил командованию о наличии выдвинутого ему обвинения в совершении тяжкого коррупционного уголовного правонарушения. Также обвиняемый может использовать телефон и уже так общался со своим адвокатом. Более того, по делу исследованы все письменные доказательства.

«В удовлетворении ходатайства защитника обвиняемого (Щербины – ред.) об остановке судебного производства – отказать», – говорится в решении.

Как известно, суд применил меру пресечения к подозреваемому судье Щербине. На него возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Днепропетровской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелем в уголовном производстве.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении судьи из Днепропетровщины. По версии следствия, судья за оговоренные денежные средства обещал вынести оправдательный приговор лицу, дело которого находилось у него на рассмотрении. Отметим, что после получения средств судья принял решение.

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