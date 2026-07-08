ВАКС освободил от ответственности пособницу экс-главы ГФС Насирова

Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности начальника отдела урегулирования долгов Департамента по работе с налоговым долгом Государственной налоговой службы Людмилу Солотву и закрыл ее дело. САП обвиняет ее в причастности к злоупотреблениям бывшего председателя ГФС Романа Насирова, связанных с делом экс-народного депутата Александра Онищенко.

Такое решение 2 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Удовлетворить ходатайство адвоката. Освободить обвиняемую (Солотву – ред.) от уголовной ответственности на основании ст. 49 УК Украины, в связи с истечением сроков давности по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 и ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины. Уголовное производство закрыть на основании п. 1 ч. 2 ст. 284 УПК Украины», – говорится в решении.

Ранее антикоррупционный суд назначил к рассмотрению дело Солотвы.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-начальнице отдела департамента ГФС. По версии следствия, подозреваемая была соучастником преступлений, совершенных на тот момент главой ГФС Романом Насировым и директором департамента погашения долга ГФС Владимиром Новиковым. Установлено, что в результате принятия председателем ГФС, при пособничестве начальника отдела и директора департамента ГФС, в период с мая 2015 по апрель 2016 документально и экономически необоснованных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых для подконтрольных Онищенко предприятий, в госбюджет не поступило рентной платы на общую сумму более 2 млрд грн, чем причинены тяжкие последствия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.