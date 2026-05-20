Обвиняемому экс-судье Киевского апелляционного админсуда продлили арест

Высший антикоррупционный суд продлил до 13 июля срок содержания под стражей бывшего судью Киевского апелляционного админсуда Игоря Петрика. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 13 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд отправил в следственный изолятор экс-судью Петрика и взыскал в доход государства его заставку. Прокурор САП просил продлить арест еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого (Петрика – ред.) на 60 дней, то есть до 13 июля 2026 года включительно», – говорится в решении.

В случае внесения залога на Петю возложат следующие обязанности: прибывать в суд по первому требованию; сообщать суд об изменении своего места жительства и/или места работы; сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, НАБУ и САП задержали экс-судью Петрика на получении 5000 долларов взятки. По версии обвинения, в декабря 2016 года экс-судья Петрик получил 5000 долларов за принятие нужного решения по делу коллегией, в которую он входил. Речь шла об оставлении меры обеспечения в виде приостановления процесса аннулирования лицензии частного предприятия на утилизацию опасных отходов. Деньги обвиняемый якобы прятал под судейской мантией, в специально вшитом для этого внутреннем кармане.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.