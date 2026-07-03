ВАКС назначил нардепу Тищенко 10 млн гривен залога, хотя прокуратура просила о СИЗО

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ВАКС избрал народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения по делу о вымогательстве неправомерной выгоды и легализации 12 млн грн.
Фото: sluga-narodu.com

Высший антикоррупционный суд 3 июля избрал народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения по делу о вымогательстве неправомерной выгоды и легализации 12 млн грн.

Об этом стало известно из трансляции судебного заседания.

Больше 30 действующих народных депутатов имеют минимум одно подозрениеБольше 30 действующих нардепов получили минимум одно подозрение. Трое депутатов находятся в розыске, пятеро сидят в СИЗО или под домашним арестом.

Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и определил залог в размере 10 млн гривен, хотя прокуроры настаивали на содержании под стражей с альтернативой залога в размере более 19 млн грн.

Кроме внесения залога, суд возложил на Тищенко ряд процессуальных обязанностей. В частности, он должен прибывать по вызову следователя, прокурора или суда, сдать на хранение загранпаспорта, носить электронное средство контроля, не покидать пределы Киева без соответствующего разрешения, а также сообщать об изменении места жительства или работы.

Прокуратура обосновывала необходимость более строгой меры предосторожности рисками возможного выезда нардепа за границу, а также потенциального влияния на ход досудебного расследования.

Защита, в свою очередь, просила суд отказать в удовлетворении ходатайства и заявляла о давлении. Сам Тищенко во время заседания сказал, что не признает вины и считает уголовное производство заказным.

Напомним, по версии правоохранителей, в августе 2023 года парламентарий обратился к лицу, который считается одним из организаторов сети колл-центров, с требованием передать 1 млн долларов США. За эти деньги Тищенко обещал не вмешиваться в деятельность колл-центров и способствовать вытеснению их конкурентов. В то же время получить оговоренные средства депутат не успел.

Кроме того, следствие установило, что депутат легализовал 12,6 млн грн, оформив фиктивный договор дарения со своей бывшей супругой. В САП отмечают, что у женщины не было законных доходов для осуществления такого подарка, а фактической передачи средств не было. Несмотря на это, информацию о получении этих денег народный депутат внес в ежегодную декларацию.

Стоит отметить, что Тищенко также подозревают в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи – ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения Kraken. Недавно нардепу продлили меру пресечения по этому делу.

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