ВАКС назначил нардепу Тищенко 10 млн гривен залога, хотя прокуратура просила о СИЗО

Высший антикоррупционный суд 3 июля избрал народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения по делу о вымогательстве неправомерной выгоды и легализации 12 млн грн.

Об этом стало известно из трансляции судебного заседания.

30 января 2025, 19:19 Больше 30 действующих народных депутатов имеют минимум одно подозрение Больше 30 действующих нардепов получили минимум одно подозрение. Трое депутатов находятся в розыске, пятеро сидят в СИЗО или под домашним арестом.

Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и определил залог в размере 10 млн гривен, хотя прокуроры настаивали на содержании под стражей с альтернативой залога в размере более 19 млн грн.

Кроме внесения залога, суд возложил на Тищенко ряд процессуальных обязанностей. В частности, он должен прибывать по вызову следователя, прокурора или суда, сдать на хранение загранпаспорта, носить электронное средство контроля, не покидать пределы Киева без соответствующего разрешения, а также сообщать об изменении места жительства или работы.

Прокуратура обосновывала необходимость более строгой меры предосторожности рисками возможного выезда нардепа за границу, а также потенциального влияния на ход досудебного расследования.

Защита, в свою очередь, просила суд отказать в удовлетворении ходатайства и заявляла о давлении. Сам Тищенко во время заседания сказал, что не признает вины и считает уголовное производство заказным.

Напомним, по версии правоохранителей, в августе 2023 года парламентарий обратился к лицу, который считается одним из организаторов сети колл-центров, с требованием передать 1 млн долларов США. За эти деньги Тищенко обещал не вмешиваться в деятельность колл-центров и способствовать вытеснению их конкурентов. В то же время получить оговоренные средства депутат не успел.

Кроме того, следствие установило, что депутат легализовал 12,6 млн грн, оформив фиктивный договор дарения со своей бывшей супругой. В САП отмечают, что у женщины не было законных доходов для осуществления такого подарка, а фактической передачи средств не было. Несмотря на это, информацию о получении этих денег народный депутат внес в ежегодную декларацию.

Стоит отметить, что Тищенко также подозревают в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи – ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения Kraken. Недавно нардепу продлили меру пресечения по этому делу.

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