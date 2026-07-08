ВАКС возобновил слушание дела обвиняемого экс-судьи из Одессы

**Высший антикоррупционный суд возобновил слушание уголовного производства по обвинению бывшего судьи Приморского районного суда города Одессы Ильи Лонского в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.

Такое решение 1 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, судья Лонский мобилизовался в Вооруженные силы Украины. В связи с этим суд остановил слушание его дела. Позже прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал прошение о возобновлении рассмотрения дела.

«Ходатайство прокурора САП удовлетворить. Возобновить судебное производство в уголовном производстве по обвинению (Лонского – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины. Назначить судебное заседание на 15:00 21 июля 2026 года в помещении ВАКС», – говорится в решении.

Напомним, САП направила в суд дело одесского судьи Ильи Лонского и адвоката Евгения Берестового о получении 2000 долларов неправомерной выгоды. По версии обвинения, адвокат потребовал указанные средства у военнослужащего за якобы содействие в принятии судьей Приморского райсуда Одессы положительного решения по делу.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что для реализации своего преступного плана адвокат привлек судью Приморского райсуда Одессы Илью Лонского. Согласно согласованным действиям адвокат должен был подстрекнуть военнослужащего к предоставлению неправомерной выгоды за принятие положительного решения по административному делу другому судье этого же суда, получить неправомерную выгоду и передать ее часть указанному судье-сообщнику. Кроме того, адвокат сообщил судье о возможности завладения частью полученных от лица средств, предоставленных для передачи судьи.

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