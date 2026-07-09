Зеленский подтвердил поражение терминала и нефтебаз в трех регионах рф

В ночь на 9 июля бойцы Службы безопасности Украины поразили две российские нефтебазы в Тверской области и Ставропольском крае рф. Также нанесены удары по нефтеналивному терминалу в Батайске и нефтяному объекту в Уфе – почти в 1500 километрах от украинской границы.

Об этом сообщают президент Владимир Зеленский и пресс-служба СБУ.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Согласно словам украинского лидера, наши защитники выполняют план «дальнобойных санкций» в ответ на затягивание войны и российские удары.

«Воины СБУ поразили две нефтебазы – в Ставрополе и Твери. Обе примерно в 500 километрах от линии фронта. Также подразделения Сил обороны Украины поразили резервное хранилище для накопления и хранения топлива. Расстояние от линии фронта – около 800 километров. В российской Уфе применили санкции по нефтеперекачивающей станции почти в 1500 километрах от нашей границы. А также был санкционирован нефтеналивной терминал в Ростовском регионе, что примерно в 200 километрах от линии фронта», – отметил Зеленский.

В то же время, в СБУ уточнили, что первой целью поражения стала российская нефтебаза «Красная заря» в Тверской области, расположенная в 520 км от государственной границы Украины.

«Вторая цель – нефтебаза «Ставропольская» в Ставропольском крае рф, расположенная также более чем в 500 км от Украины. На объекте вспыхнул масштабный пожар, площадь которого стремительно увеличивается. Обе нефтебазы обеспечивают прием, хранение и отпуск автомобильных бензинов и дизельного топлива», – заявили в спецслужбе.

Напомним, накануне подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд важных объектов на территории рф. В частности, под ударом оказались два нефтеперерабатывающих завода, военный аэродром «Борисоглебск», шесть танкеров «теневого флота», а также объекты военной логистики.

В ту же ночь взрывы в результате налета беспилотников прозвучали в российских городах Саратов, Нижнекамск и Борисоглебск. Сообщалось о возгорании на Саратовском НПЗ и поражении вражеского аэродрома в Воронежской области, где дислоцируются истребители ВКС рф.

Как известно, нефтеперерабатывающий завод в российском Омске, который оказался под атакой в понедельник, 6 июля, был поражен обновленными дронами Fire Point.

Также в ночь на 6 июля Силы обороны нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории россии, в частности, был поражен НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле.

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