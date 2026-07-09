ВАКС утвердил соглашение с бывшим руководителем департамента ПАО «Центрэнерго»

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с бывшим начальником департамента материально-технического обеспечения ПАО «Центрэнерго» Владимиром Мельничуком по делу о злоупотреблении на 8,25 млн грн.

Такое решение 2 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Утвердить соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и обвиняемым в этом производстве (Мельничуком – ред.), с участием защитницы. (Мельничука – ред.) признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины», – говорится в решении.

Мельничуку назначили наказанием 3 года лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, на государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях сроком 1 год с 8500 грн штрафа. Одновременно его уволили под испытательный срок в 1 год.

Этот год он обязан: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать об изменении места жительства, работы или учебы; не уезжать за пределы Украины без согласования.

Кроме того, в течение 30 дней Мельничук перечислит 1 млн грн на счет благотворительного фонда «Повернись живым».

Ранее антикоррупционный суд решил заочно судить экс-члена «Центрэнерго» Александра Уварова.

Напомним, САП направила в суд дело двух экс-членов правления ПАО «Центрэнерго», экс-начальника одного из департаментов ПАО «Центрэнерго» и директора частного предприятия «Юнайтед Енерджи». Речь шла об экс-членах компании Александре Уварове и Ярославе Громко, экс-руководителе департамента материально-технического обеспечения ПАО «Центрэнерго» Владимире Мельничуке и директоре «Юнайтед Энерджи» Андрее Короткевиче-Лещенко.

По версии обвинения, в ноябре 2019 года ПАО «Центрэнерго» заключило с частной компанией «Юнайтед Енерджи» договор на поставку газа, а в мае 2020 года произвело предоплату за законтрактованный объем газа на июнь 2020 года. Впрочем, газ поставили только на часть предоплаты, а возникшая задолженность перед ПАО «Центрэнерго» решили нивелировать, подняв цену уже фактически поставленного газа путем подделки официальных документов. В результате, ПАО «Центрэнерго» нанесен ущерб на сумму 8,25 млн грн.

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