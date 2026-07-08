В Генштабе подтвердили поражение двух НПЗ и аэродрома «Борисоглебск» в россии

В ночь против 8 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории россии, в частности поразили два нефтеперерабатывающих завода, аэродром «Борисоглебск», шесть танкеров так называемого «теневого флота» и военные объекты логистики.

Об этом сообщили в Генштабе.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Одной из целей стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области рф. На территории предприятия зафиксировали взрывы и пожар.

В Генштабе отметили, что Саратовский НПЗ входит в структуру компании «Роснефть» и является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Его проектная мощность – около 7 млн тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, которые используются, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

Также украинские силы поразили НПЗ «ТАИФ-НК» в Нижнекамске в Татарстане. Там также зафиксировали взрывы и возгорание.

Предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов рф, в состав которого входят непосредственно НПЗ, завод бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Проектная мощность предприятия по переработке нефти составляет более 7 млн тонн в год, а с учетом всех видов сырья комплексная мощность превышает 8 млн тонн. Продукция завода — дизтопливо, бензины, авиакеросин и другие нефтепродукты, задействованные в обеспечении экономики и военной логистики рф.

Кроме того, были поражены шесть танкеров «теневого флота» рф: один в Черном море и пять в Азовском. Суда использовались для логистического обеспечения российских войск на юге Украины.

Отдельной целью стал военный аэродром «Борисоглебск» в Воронежской области. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения сейчас уточняются.

Также накануне украинские силы поразили автомобильные мосты в районах Уразово и Шелаево Белгородской области. В Генштабе отметили, что эти объекты использовались российскими войсками для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Удары по целям на территории россии также подтвердил президент Владимир Зеленский.

«Сегодня наши дальнобойные санкции достигли Саратовского региона, Татарстана и Башкортостана, расстояние от линии фронта — около 800, 1400 и 1500 километров. Также – Воронежского региона, это около 300 километров от нашей границы», – отметил глава государства.

Напомним, в соцсетях сообщали, что в ночь на 8 июля дроны атаковали российские города Саратов, Нижнекамск и Борисоглебск. В результате атаки на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар, также в Воронежской области зафиксировано поражение аэродрома, где базируются вражеские истребители.

Как известно, Саратовский нефтеперерабатывающий завод неоднократно становился целью для дронов.. В частности, в марте НПЗ приостанавливал работу после атаки украинских дронов на установки вторичной переработки нефти.

Также накануне Омский НПЗ, который является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом россии, приостановил работу после атаки украинских беспилотников.

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