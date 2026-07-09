Обвиняемому экс-замминистра энергетики уменьшили залог

Высший антикоррупционный суд уменьшил с 6 до 5,32 млн грн размер залога, определенного бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейлу по делу о получении неправомерной выгоды.

Такое решение 2 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд продлил арест Хейло на два месяца, но уменьшил ему альтернативу в виде залога до 6 млн грн. Эти средства внесли и он вышел из под стражи. На обвиняемого возложили следующие обязанности: не отлучаться за пределы Украины без разрешения; воздерживаться от общения с другим подозреваемым, а также свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.

Защитник обвиняемого просил уменьшить размер залога.

«Ходатайство адвоката об изменении меры пресечения – удовлетворить частично. Мера пресечения в виде залога в размере 6 000 000 грн изменить в части суммы залога, а именно уменьшить обвиняемому (Хейлу – ред.) размер залога, достаточный для обеспечения выполнения обвиняемым обязанностей, предусмотренных УПК Украины, в размере, составляющем 5 324 800 грн», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП задержали замминистра энергетики Александра Хейло и еще троих человек. По версии следствия, Хейло в сговоре с руководителем одного из государственных угольных предприятий и еще двумя лицами выразил просьбу руководителю другого угольного предприятия, которое находится в западном регионе, предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тысяч долларов.

За это он пообещал обеспечить передачу на хранение с возможностью использования ценного оборудования для добычи угля из шахт государственного предприятия «Селидовуголь» в ГП «Волыньуголь». Речь шла фактически о спасении этого оборудования, поскольку оно находилось неподалеку от зоны боевых действий. Средства должны были передаваться по пяти частям по 100 тыс. дол. на каждой встрече. Они были задержаны после получения 300 тыс. дол.

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