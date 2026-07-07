Силы обороны ударили по предприятиям ВПК рф и нефтебазе аэродрома «Белгород

В ночь на 7 июля бойцы Сил обороны Украины успешно атаковали военные предприятия рф в Брянске и нефтебазу аэродрома «Белгород». Также украинским воинам удалось поразить два железнодорожных моста в ВО АР Крым.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Телеграм-канале 7 июля.

«В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны в ночь на 7 июля нанесли поражение АО «Группа Кремний ЭЛ» в Брянске. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются», – говорится в сообщении ведомства.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Это предприятие является одним из ведущих российских производителей микроэлектроники. Оно производит компоненты, которые используются в системах управления, связи, радиоэлектронной борьбы и образцах вооружения российской федерации.

Кроме того, украинские военные ударили по химическому заводу «Брянский» в городе Сельцо. Предприятие производит порох, взрывчатые вещества и компоненты ракетного топлива. На территории предприятия зафиксировано четыре взрыва.

7 июля наши бойцы атаковали также нефтебазу аэродрома «Белгород» и склады материально-технических средств противника в районах Волновахи и Ясиноватой Донецкой области. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Также, по данным ведомства, поражены два железнодорожных моста в районах населенных пунктов Раздольное и Ички АР Крым. Объекты используются противником для военной логистики, переброски личного состава, вооружения и боеприпасов.

«Силы обороны Украины и впредь будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной aggression российской федерации», – добавили военные.

Напомним, в ночь на 7 июля на территории российского Белгорода фиксировали взрывы и пожары на фоне якобы ракетной атаки. При этом часть города была обесточена.

А накануне под атакой Сил обороны оказался НПЗ в Омске. Он был поражен обновленными дронами Fire Point.

Также бойцы Сил специальных операций и Сил беспилотных систем поразили танкеры оккупантов в море. В частности, атакована нефтебаза в оккупированной Керчи и два ЗРК С-400 в Брянской области рф.

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