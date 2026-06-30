Не только Drone Deal: Украина и Дания усилят оборонное партнерство

Украина усилит сотрудничество в сфере обороны с Данией. Страны сфокусируются на масштабировании Drone Deal и усилят антибаллистическое партнерство. Также в планах – развитие совместных программ для поддержки оборонных стартапов и технологий безопасности.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам встречи с коллегой из Дании Йеппе Бруусом.

«Встретился с министром обороны Дании Йеппе Бруусом. Обсудили дальнейшие шаги для масштабирования украинских технологий, развития антибаллистических возможностей и привлечения дополнительного финансирования для нужд Сил обороны», – написал он.

19 июня 2026, 15:13 Больше всего артиллерийских систем Украина получила от США, Германии и Британии За годы большой войны Украина получила от союзников около 800 артиллерийских систем. Какие государства вооружали ВСУ и какими типами гаубиц – на инфографике «Слово и дело».

Как отметил министр, прежде всего в фокусе – масштабирование Drone Deal. Украина готова делиться с партнерами боевым опытом, данными и технологиями современной войны. По словам Федорова, это взаимовыгодное партнерство: Украина получит больше средств для фронта, а партнеры – доступ к украинским оборонным инновациям.

Также министры договорились развивать совместные программы для поддержки оборонных стартапов и технологий безопасности.

«Отдельное направление – европейский антибаллистический проект. Рассчитываем на поддержку Дании в создании собственного решения для противодействия баллистическим угрозам», – отметил Федоров.

Кроме этого, главы оборонных ведомств обсудили разблокирование €6 млрд в рамках European Peace Facility. Украина ожидает, что эти деньги будут направлены на критические нужды Сил обороны.

«Поблагодарил Данию за системную поддержку Украины: участие в PURL, Чешской инициативе, «датской модели», передачу F-16, гибкое перенаправление финансирования на дальнобойные артиллерийские боеприпасы и поддержку подготовки украинских военных», – добавил украинский министр.

Напомним, недавно лидеры стран Большой семерки (G7) договорились увеличить поставки Украине систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия. Также они выразили готовность рассмотреть возможность предоставления лицензий на их производство непосредственно в Украине.

Также мы сообщали, что Великобритания разрабатывает недорогое оружие большой дальности, которое смогут передавать Украине. Новые системы не будут зависеть от американских компонентов и данных.

Между тем международные партнеры объявили о $4 млрд новой помощи Украине по результатам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн».

А министр обороны Украины Михаил Федоров и глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус подписали соглашение о совместном развитии антибаллистических возможностей и организации совместного серийного производства наземных роботизированных комплексов (НРК) «Термит».

В свою очередь в правительстве Польши заявили, что не будут передавать Украине МиГ-29, передачу которых анонсировали еще в январе 2026 года.

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