Украина договорилась с Германией о развитии антибаллистики и совместном производстве НРК

Министры обороны Украины Михаил Федоров и Германии Борис Писториус подписали имплементационные договоренности о развитии антибаллистических возможностей и совместном производстве наземных роботизированных комплексов (НРК) «Термит».

Об этом говорится в заявлениях Офиса президента и руководителя Минобороны в соцсетях.

13 апреля 2026, 21:02 Украинские НРК и дроны впервые захватили позицию рф без участия пехоты – Зеленский Зеленский заявил, что ВСУ впервые за время войны захватили позицию российских войск исключительно посредством НРК и беспилотников.

Как отмечается, подписание соглашения состоялось в Брюсселе в присутствии президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

«Развитие возможностей в сфере антибаллистики и разработка ракет-перехватчиков. Благодаря договоренности Украина усилит защиту критической инфраструктуры от российских ракетных обстрелов, а Европа сможет привлечь украинский опыт для формирования антибаллистических возможностей», – говорится в сообщении ОПУ.

Кроме того, руководители оборонных ведомств подписали договоренность о совместном производстве украинских наземных роботизированных комплексов «Термит» в Германии. В рамках проекта для украинских защитников будет произведено несколько тысяч НРК за средства немецкой стороны.

Как известно, недавно президент Зеленский заявлял, что Франция, Великобритания и Германия помогут Украине с антибаллистикой. В частности, они могут приобщиться к разработке антибаллистической системы, которая позволит защитить население от атак российской федерации.

Напомним, Украина в 2026 году получит франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T, который может стать европейской альтернативой американским системам Patriot для перехвата баллистических ракет.

Также сообщалось, что Минобороны планирует до июля наладить поставку 25 тысяч НРК.

Кроме этого, 28 мая Верховная Рада приняла закон об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке армии наземных роботизированных комплексов.

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