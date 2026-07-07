В Одессе возросло количество раненых в результате вечерней ракетной атаки

В Одессе количество пострадавших в результате ракетной атаки сегодня вечером, 7 июля, уже возросло до девяти человек, один из них – в тяжелом состоянии.

Об этом глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщает на странице в Telegram.

«9 человек пострадали в результате вражеской атаки на Одессу», – говорится в сообщении чиновника.

Согласно его словам, пятеро раненых были госпитализированы в медицинские учреждения. В частности, 48-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

При этом в ГСЧС подчеркнули, что в результате попадания разрушениям подверглось производственное предприятие, возникли пожары легковых автомобилей и оборудования.

Как отмечается, к ликвидации последствий привлекались более 50 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС.

Напомним, российские оккупационные войска во вторник, 7 июля, нанесли ракетный удар по Одессе. Враг применил баллистический боеприпас с кассетной боевой частью. Сначала было известно о шести пострадавших.

Как известно, во вторник, 7 июля, российская армия атаковала Харьков авиационными бомбами. Под ударом врага оказался Шевченковский район города. Погибли два человека, более 20 гражданских пострадали.

Стоит также отметить, что на Киевщине увеличилось количество жертв российской атаки, совершенной в ночь на 6 июля.

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